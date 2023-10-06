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  4. У Кейна до сих пор нет дома в Германии. Его зарплата – 25 млн евро в год
Германия
06 октября 2023, 05:16 |
49
1

У Кейна до сих пор нет дома в Германии. Его зарплата – 25 млн евро в год

Гарри отказался приобретать особняк за 36 миллионов евро

06 октября 2023, 05:16 |
49
1
У Кейна до сих пор нет дома в Германии. Его зарплата – 25 млн евро в год
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

30-летний английский форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн до сих пор не купил себе дом в Германии.

Об этом сообщает популярное немецкое издание Bild. Нападающий отказался приобретать оосбняк за 36 миллионов евро.

Зарплата Кейна в «Баварии» составляет 25 миллионов евро в год.

У Гарри также проблемы с немецким языком. По его словам, его личный репетитор не очень доволен прогрессом.

Кейн во всех турнирах за «Баварию» забил 9 мячей и отдал 4 голевых в 8 матчах.

Ранее сообщалось о том, что хет-трик Кейна в поединке против «Бохума» не был признан настоящим хет-триком в Бундеслиге.

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Гарри Кейн Бавария
Источник Bild
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Serhii P.
Навіщо йому купувати особняк в Німеччині, якщо він там в довготривалій перспективі жити не планує? Цілком достатньо зняти в оренду. 
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