У Кейна до сих пор нет дома в Германии. Его зарплата – 25 млн евро в год
Гарри отказался приобретать особняк за 36 миллионов евро
30-летний английский форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн до сих пор не купил себе дом в Германии.
Об этом сообщает популярное немецкое издание Bild. Нападающий отказался приобретать оосбняк за 36 миллионов евро.
Зарплата Кейна в «Баварии» составляет 25 миллионов евро в год.
У Гарри также проблемы с немецким языком. По его словам, его личный репетитор не очень доволен прогрессом.
Кейн во всех турнирах за «Баварию» забил 9 мячей и отдал 4 голевых в 8 матчах.
Ранее сообщалось о том, что хет-трик Кейна в поединке против «Бохума» не был признан настоящим хет-триком в Бундеслиге.
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