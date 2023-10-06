У Кейна до сих пор нет дома в Германии. Его зарплата – 25 млн евро в год

30-летний английский форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн до сих пор не купил себе дом в Германии.

Об этом сообщает популярное немецкое издание Bild. Нападающий отказался приобретать оосбняк за 36 миллионов евро.

Зарплата Кейна в «Баварии» составляет 25 миллионов евро в год.

У Гарри также проблемы с немецким языком. По его словам, его личный репетитор не очень доволен прогрессом.

Кейн во всех турнирах за «Баварию» забил 9 мячей и отдал 4 голевых в 8 матчах.

Ранее сообщалось о том, что хет-трик Кейна в поединке против «Бохума» не был признан настоящим хет-триком в Бундеслиге.