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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Иттифак
05.10.2023 21:00 – FT 1 : 2
Аль-Фатех
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Саудовская Аравия
06 октября 2023, 04:25 |
101
0

Джеррард уступил коучу, которого сватали в Украину, Аль-Таавун – лидер

5 октября состоялись 4 матча 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии

06 октября 2023, 04:25 |
101
0
Джеррард уступил коучу, которого сватали в Украину, Аль-Таавун – лидер
Getty Images/Global Images Ukraine

5 октября состоялись 4 матча 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

«Аль-Иттифак» во главе с легендой английского футбола Стивеном Джеррардом проиграл «Аль-Фатеху» со счетом 1:2. Интересно, что наставником «Аль-Фатеха» является 55-летний хорват Славен Билич, которого весной 2023 года сватали в сборную Украины.

«Аль-Таавун» уверенно обыграл «Аль-Таи» и вышел на первую строчку в таблице чемпионата.

Сейчас у команды 22 очка после 9 туров. У ближайшего преследователя «Аль-Хиляля» на 2 пункта меньше, но также сыгранно и на 1 игру меньше.

Чемпионат Саудовской Аравии. 6 октября

  • Дамак – Аль-Хазем – 4:1
  • Аль-Рияд – Аль-Шабаб – 2:2
  • Аль-Таавун – Аль-Таи – 3:0
  • Аль-Иттифак – Аль-Фатех – 1:2

Турнирная таблица чемпионата Саудовской Аравии

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Аль-Фатех Славен Билич Аль-Таавун Дамак Аль-Хазем Аль-Рияд Аль-Шабаб Аль-Таи Аль-Иттифак Стивен Джеррард чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Sport.ua
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