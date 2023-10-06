Джеррард уступил коучу, которого сватали в Украину, Аль-Таавун – лидер
5 октября состоялись 4 матча 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии
5 октября состоялись 4 матча 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
«Аль-Иттифак» во главе с легендой английского футбола Стивеном Джеррардом проиграл «Аль-Фатеху» со счетом 1:2. Интересно, что наставником «Аль-Фатеха» является 55-летний хорват Славен Билич, которого весной 2023 года сватали в сборную Украины.
«Аль-Таавун» уверенно обыграл «Аль-Таи» и вышел на первую строчку в таблице чемпионата.
Сейчас у команды 22 очка после 9 туров. У ближайшего преследователя «Аль-Хиляля» на 2 пункта меньше, но также сыгранно и на 1 игру меньше.
Чемпионат Саудовской Аравии. 6 октября
- Дамак – Аль-Хазем – 4:1
- Аль-Рияд – Аль-Шабаб – 2:2
- Аль-Таавун – Аль-Таи – 3:0
- Аль-Иттифак – Аль-Фатех – 1:2
Турнирная таблица чемпионата Саудовской Аравии
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