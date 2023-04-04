Источник: Биличу интересна работа со сборной Украины, деньги не проблема

По информации хорватских и турецких СМИ, наставник Славен Билич заинтересован в том, чтобы вернуться к работе с национальными командами и возглавить сборную Украины.

В понедельник об интересе к тренеру со стороны УАФ заявил инсайдер Фабрицио Романо.

Сообщается, что финансовый фактор не станет проблемой, так как наставник получит компенсацию за недавнее увольнение из «Уотфорда» и хочет поскорее вернуться к работе.

Билич не тренировал сборные с 2012 года, когда наставник покинул национальную команду Хорватии.

В последнее время тренер работал в Англии, Турции, Китае и Саудовской Аравии.