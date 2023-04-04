Источник: Биличу интересна работа со сборной Украины, деньги не проблема
Тренер хочет вернуться к работе
По информации хорватских и турецких СМИ, наставник Славен Билич заинтересован в том, чтобы вернуться к работе с национальными командами и возглавить сборную Украины.
В понедельник об интересе к тренеру со стороны УАФ заявил инсайдер Фабрицио Романо.
Сообщается, что финансовый фактор не станет проблемой, так как наставник получит компенсацию за недавнее увольнение из «Уотфорда» и хочет поскорее вернуться к работе.
Билич не тренировал сборные с 2012 года, когда наставник покинул национальную команду Хорватии.
В последнее время тренер работал в Англии, Турции, Китае и Саудовской Аравии.
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