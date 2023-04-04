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04 апреля 2023, 11:25 | Обновлено 04 апреля 2023, 12:44
2132
6

Источник: Биличу интересна работа со сборной Украины, деньги не проблема

Тренер хочет вернуться к работе

04 апреля 2023, 11:25 | Обновлено 04 апреля 2023, 12:44
2132
6
Источник: Биличу интересна работа со сборной Украины, деньги не проблема
Getty Images/Global Images Ukraine. Славен Билич

По информации хорватских и турецких СМИ, наставник Славен Билич заинтересован в том, чтобы вернуться к работе с национальными командами и возглавить сборную Украины.

В понедельник об интересе к тренеру со стороны УАФ заявил инсайдер Фабрицио Романо.

Сообщается, что финансовый фактор не станет проблемой, так как наставник получит компенсацию за недавнее увольнение из «Уотфорда» и хочет поскорее вернуться к работе.

Билич не тренировал сборные с 2012 года, когда наставник покинул национальную команду Хорватии.

В последнее время тренер работал в Англии, Турции, Китае и Саудовской Аравии.

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сборная Украины по футболу Славен Билич
Источник Index.hr
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Комментарии 6
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Nick.Grabowski
Цікавий варіант. Але думаю, що Андреа Мальдера - краще.
Мальдера знає збірну Україну, знає гравців. І головне щиро любить Україну. Проблем з адаптацією не буде, як для тренера, так і для гравців. 
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+2
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Vbolivalnyk-Peter
Оптимальний варіант для Павелка та Ко. Білічу не цікаві гроші, а Павелку навпаки, гроші значно цікавіші за результати збірних. Вони знайшли одне одного. 
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+1
Gargantua
где работал везде провалился
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0
Умник
О и тренерский штаб Ярни Бобан Просинечки, ох хана всем будет.
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0
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