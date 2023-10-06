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  4. Игорь ГОРБАЧ: «Правый защитник заходил в центр, и это нас сбивало с толку»
Лига конференций
06 октября 2023, 02:59 |
63
0

Игорь ГОРБАЧ: «Правый защитник заходил в центр, и это нас сбивало с толку»

19-летний футболист «Зари» поделился мыслями после победы над «Брейдабликом» в ЛК

06 октября 2023, 02:59 |
63
0
Игорь ГОРБАЧ: «Правый защитник заходил в центр, и это нас сбивало с толку»
Instagram. Игорь Горбач

19-летний украинский футболист луганской «Зари» Игорь Горбач поделился эмоциями после победы над исландским «Брейдабликом» в матче 2-го тура Лиги конференций в группе В:

«Матч был тяжелый. Очень много потратили сил. Благодарю за поздравление. Я очень рад, что смог забить гол. Победили в столь тяжелом матче. Я думаю, что результатом удовлетворены, но по игре еще есть претензии, особенно во втором тайме.

Мы готовились к тяжелой игре, но по ходу матча у них были перемены. Правый защитник заходил в центр, и это нас немного сбивало с толку. Но мы справлялись с этим. Сразу настраивались на такую игру. На то, что будет бой.

Главное, что мы победили!», – сказал Горбач.

Игорь отметился единственный забитым мячом в игре «Брейдаблик» – «Заря» (0:1). Для Горбача этот гол стал первым во взрослом футболе.

ВИДЕО. Игорь ГОРБАЧ: «Правый защитник заходил в центр, и это нас сбивало с толку»

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Брейдаблик Заря Луганск Брейдаблик - Заря Лига конференций Игорь Горбач
Источник ФК Заря Луганск
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