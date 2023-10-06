Игорь ГОРБАЧ: «Правый защитник заходил в центр, и это нас сбивало с толку»
19-летний футболист «Зари» поделился мыслями после победы над «Брейдабликом» в ЛК
19-летний украинский футболист луганской «Зари» Игорь Горбач поделился эмоциями после победы над исландским «Брейдабликом» в матче 2-го тура Лиги конференций в группе В:
«Матч был тяжелый. Очень много потратили сил. Благодарю за поздравление. Я очень рад, что смог забить гол. Победили в столь тяжелом матче. Я думаю, что результатом удовлетворены, но по игре еще есть претензии, особенно во втором тайме.
Мы готовились к тяжелой игре, но по ходу матча у них были перемены. Правый защитник заходил в центр, и это нас немного сбивало с толку. Но мы справлялись с этим. Сразу настраивались на такую игру. На то, что будет бой.
Главное, что мы победили!», – сказал Горбач.
Игорь отметился единственный забитым мячом в игре «Брейдаблик» – «Заря» (0:1). Для Горбача этот гол стал первым во взрослом футболе.
ВИДЕО. Игорь ГОРБАЧ: «Правый защитник заходил в центр, и это нас сбивало с толку»
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