Сразу в еврокубке. 19-летний Горбач впервые забил во взрослом футболе

6 октября состоялся матч 2-го тура Лиги конференций в группе В между клубами «Брейдаблик» (Исландия) и «Заря» Луганск (Украина). Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «мужиков».

Единственный гол на 35-й минуте забил 19-летний Игорь Горбач.

Для Горбача этот мяч стал первым во взрослом футболе.

В летнее трансферное окно луганский клуб арендовал Игоря у «Динамо». Горбач провел 6-й поединок за «Зарю».

После завершения матча статистический портал SofaScored поставил Игорю оценку в 7.8 баллов, что является вторым лучшим показателем среди всех игроков встречи.

ВИДЕО. Первый гол Горбача во взрослом футболе