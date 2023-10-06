Сразу в еврокубке. 19-летний Горбач впервые забил во взрослом футболе
Игорь принес победу «Заре» в поединке Лиге конференций против «Брейдаблика»
6 октября состоялся матч 2-го тура Лиги конференций в группе В между клубами «Брейдаблик» (Исландия) и «Заря» Луганск (Украина). Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «мужиков».
Единственный гол на 35-й минуте забил 19-летний Игорь Горбач.
Для Горбача этот мяч стал первым во взрослом футболе.
В летнее трансферное окно луганский клуб арендовал Игоря у «Динамо». Горбач провел 6-й поединок за «Зарю».
После завершения матча статистический портал SofaScored поставил Игорю оценку в 7.8 баллов, что является вторым лучшим показателем среди всех игроков встречи.
ВИДЕО. Первый гол Горбача во взрослом футболе
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