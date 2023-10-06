Украинец Коваль – худший игрок матча против обидчика Днепра-1 и Зари в ЛЕ

5 октября состоялся матч 2-го тура Лиги Европы в группе G между клубами «Славия» Прага и «Шериф». Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу чешской команды.

В воротах гостей весь поединок отстоял украинский голкипер Максим Коваль.

После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 5.4 баллов. Такой показатель является худшим среди всех игроков встречи.

Лучшим игроком матча был признан Моймир Хитил (9.4), который отметился 2 голами.

Интересно, что «Славия» Прага выбила «Днепр-1» в третьем квалификационном раунде ЛЕ, а луганскую «Зарю» – в четвертом.

Оценки WhoScored за матч Славия Прага – Шериф – 6:0