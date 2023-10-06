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  4. Украинец Коваль – худший игрок матча против обидчика Днепра-1 и Зари в ЛЕ
Лига Европы
06 октября 2023, 02:37 |
172
1

Украинец Коваль – худший игрок матча против обидчика Днепра-1 и Зари в ЛЕ

«Шериф» вместе с Максимом в воротах пропустил 6 мячей от «Славии» из Праги

06 октября 2023, 02:37 |
172
1
Украинец Коваль – худший игрок матча против обидчика Днепра-1 и Зари в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine

5 октября состоялся матч 2-го тура Лиги Европы в группе G между клубами «Славия» Прага и «Шериф». Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу чешской команды.

В воротах гостей весь поединок отстоял украинский голкипер Максим Коваль.

После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 5.4 баллов. Такой показатель является худшим среди всех игроков встречи.

Лучшим игроком матча был признан Моймир Хитил (9.4), который отметился 2 голами.

Интересно, что «Славия» Прага выбила «Днепр-1» в третьем квалификационном раунде ЛЕ, а луганскую «Зарю» – в четвертом.

Оценки WhoScored за матч Славия Прага – Шериф – 6:0

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Максим Коваль (футболист) лучший игрок Славия Прага Шериф Тирасполь Лига Европы WhoScored
Источник WhoScored
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adidas777
Цирк!
У захисників, які були як олов'яні солдатики, по 6.3 оцінка. 
А цапом-відбувайлом зробили Коваля!
Він у жодному голі не винен!
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