Коэффициент на минимум 1 гол Роналду против Абха – 1.21. Какой на хет-трик?

6 октября состоится матч 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между клубами «Аль-Наср» и «Абха».

Поединок пройдет на стадионе «Al Awwal Park» в Эр-Рияде. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Хозяева являются явными фаворитами встречи. Коэффициент на их победу составляет 1.09. Ничья расценивается в 10.50, а на победу гостей можно поставить с коэффициентом 33.00.

Интересно, что минимум 1 гол звездного португальского форварда Криштиану Роналду котируется по 1.21, дубль – по 2.17, а хет-трик или больше – по 4.90.