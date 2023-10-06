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  4. Коэффициент на минимум 1 гол Роналду против Абха – 1.21. Какой на хет-трик?
Саудовская Аравия
06 октября 2023, 02:27 |
77
0

Коэффициент на минимум 1 гол Роналду против Абха – 1.21. Какой на хет-трик?

«Аль-Наср» проведет матч 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии 6 октября в 18:00

06 октября 2023, 02:27 |
77
0
Коэффициент на минимум 1 гол Роналду против Абха – 1.21. Какой на хет-трик?
Getty Images/Global Images Ukraine

6 октября состоится матч 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между клубами «Аль-Наср» и «Абха».

Поединок пройдет на стадионе «Al Awwal Park» в Эр-Рияде. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Хозяева являются явными фаворитами встречи. Коэффициент на их победу составляет 1.09. Ничья расценивается в 10.50, а на победу гостей можно поставить с коэффициентом 33.00.

Интересно, что минимум 1 гол звездного португальского форварда Криштиану Роналду котируется по 1.21, дубль – по 2.17, а хет-трик или больше – по 4.90.

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Источник Sport.ua
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