Сложная победа в Исландии. Названы оценки за матч ЛК Брейдаблик – Заря

6 октября состоялся матч 2-го тура Лиги конференций в группе В между клубами «Брейдаблик» (Исландия) и «Заря» Луганск (Украина). Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «мужиков».

Единственный гол на 35-й минуте забил 19-летний Игорь Горбач.

После завершения встречи статистический портал SofaScore выставил игрокам оценки за поединок. Лучшим был признан левый защитник украинской команды Роман Вантух. Он получил 8.0 баллов.

Высокие показатели также и у Горбача (7.8), Дениса Антюха (7.7) и Эдуардо Герреро (7.7).

Лучшим в составе «Брейдаблика» стали Кристинн Стейндорссон (7.3) и Джейсон Дади Свансорссон (7.3).

Худшим игрокам матча стал правый защитник исландского клуба Антон Логи Лудвикссон (6.6).

Оценки SofaScore за матч Брейдаблик – Заря – 0:1