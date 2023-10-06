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Лига конференций
06 октября 2023, 02:01 | Обновлено 06 октября 2023, 02:04
82
0

Сложная победа в Исландии. Названы оценки за матч ЛК Брейдаблик – Заря

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу луганской команды

06 октября 2023, 02:01 | Обновлено 06 октября 2023, 02:04
82
0
Сложная победа в Исландии. Названы оценки за матч ЛК Брейдаблик – Заря
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6 октября состоялся матч 2-го тура Лиги конференций в группе В между клубами «Брейдаблик» (Исландия) и «Заря» Луганск (Украина). Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «мужиков».

Единственный гол на 35-й минуте забил 19-летний Игорь Горбач.

После завершения встречи статистический портал SofaScore выставил игрокам оценки за поединок. Лучшим был признан левый защитник украинской команды Роман Вантух. Он получил 8.0 баллов.

Высокие показатели также и у Горбача (7.8), Дениса Антюха (7.7) и Эдуардо Герреро (7.7).

Лучшим в составе «Брейдаблика» стали Кристинн Стейндорссон (7.3) и Джейсон Дади Свансорссон (7.3).

Худшим игрокам матча стал правый защитник исландского клуба Антон Логи Лудвикссон (6.6).

Оценки SofaScore за матч Брейдаблик – Заря – 0:1

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Денис Антюх Эдуардо Герреро Игорь Горбач Роман Вантух Лига конференций Заря Луганск Брейдаблик Брейдаблик - Заря SofaScore лучший игрок
Источник SofaScore
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