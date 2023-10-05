Месси – претендент на награды МЛС в двух номинациях

Нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси номинирован на две награды МЛС.

Произошло это, несмотря на то, что он принял участие лишь в четырех поединках сезона. 36-летний Месси претендует на титул самого ценного игрока МЛС и на награду «Новичок года».

Напомним, что с момента своего прибытия в клуб из Майами прошлым летом он провел на поле в матчах МЛС всего лишь 247 минут.

Стоит сказать, что победители в каждой из номинаций МЛС определяются путем голосования в трех группах с равным значением голосов (действующие игроки МЛС; тренеры, технические директора либо генеральные менеджеры клубов; избранные представители СМИ, представляющие местные и национальные издания, которые на постоянной основе освещали регулярный сезон МЛС в 2023 году).

Голосование откроется 10 октября и завершится 23 октября, вскоре после завершения регулярного сезона в лиге.