Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси – претендент на награды МЛС в двух номинациях
Major League Soccer
05 октября 2023, 23:30 | Обновлено 05 октября 2023, 23:34
125
0

Месси – претендент на награды МЛС в двух номинациях

Аргентинец может стать лучшим при минимальном вкладе

05 октября 2023, 23:30 | Обновлено 05 октября 2023, 23:34
125
0
Месси – претендент на награды МЛС в двух номинациях
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси номинирован на две награды МЛС.

Произошло это, несмотря на то, что он принял участие лишь в четырех поединках сезона. 36-летний Месси претендует на титул самого ценного игрока МЛС и на награду «Новичок года».

Напомним, что с момента своего прибытия в клуб из Майами прошлым летом он провел на поле в матчах МЛС всего лишь 247 минут.

Стоит сказать, что победители в каждой из номинаций МЛС определяются путем голосования в трех группах с равным значением голосов (действующие игроки МЛС; тренеры, технические директора либо генеральные менеджеры клубов; избранные представители СМИ, представляющие местные и национальные издания, которые на постоянной основе освещали регулярный сезон МЛС в 2023 году).

Голосование откроется 10 октября и завершится 23 октября, вскоре после завершения регулярного сезона в лиге.

По теме:
Челси хочет подписать 15-летнего игрока из США
Чикаго Файр – Интер Майами – 4:1. Дубль Шакири на глазах у Кривцова. Видео
Интер Майами потерпел разгромное поражение. Кривцов отыграл весь матч
Лионель Месси Интер Майами Major League Soccer (MLS)
Источник MLS
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Моуриньо ничего не может выиграть в Европе. Пора уходить?
Футбол | 05 октября 2023, 18:15 9
Моуриньо ничего не может выиграть в Европе. Пора уходить?
Моуриньо ничего не может выиграть в Европе. Пора уходить?

Блогер Sport.ua Игорь Яслик – о будущем наставника «Ромы»

Результаты Лиги Европы. Ракув с Кочергиным дома проиграл Штурму
Футбол | 05 октября 2023, 21:51 1
Результаты Лиги Европы. Ракув с Кочергиным дома проиграл Штурму
Результаты Лиги Европы. Ракув с Кочергиным дома проиграл Штурму

Вечером 5 октября прошли матчи 2-го тура Лиги Европы

Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 05.10.2023, 05:03
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Бельгийский журналист сел в лужу из-за волевой победы Шахтера
Футбол | 05.10.2023, 09:55
Бельгийский журналист сел в лужу из-за волевой победы Шахтера
Бельгийский журналист сел в лужу из-за волевой победы Шахтера
Ван Леувен поведал, что сказал игрокам Шахтера между таймами с Антверпеном
Футбол | 05.10.2023, 09:29
Ван Леувен поведал, что сказал игрокам Шахтера между таймами с Антверпеном
Ван Леувен поведал, что сказал игрокам Шахтера между таймами с Антверпеном
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед
04.10.2023, 21:25 1
Футбол
Интер Майами потерпел разгромное поражение. Кривцов отыграл весь матч
Интер Майами потерпел разгромное поражение. Кривцов отыграл весь матч
05.10.2023, 05:39 2
Футбол
ВИДЕО. Остановить матч? Разговор судьи и VAR в скандальной игре Ливерпуля
ВИДЕО. Остановить матч? Разговор судьи и VAR в скандальной игре Ливерпуля
04.10.2023, 04:37 10
Футбол
Дали бой фавориту. Украина только в пятом сете проиграла Бразилии
Дали бой фавориту. Украина только в пятом сете проиграла Бразилии
05.10.2023, 05:05 4
Волейбол
«Трубин был лучшим». Португальская пресса очарована игрой украинца
«Трубин был лучшим». Португальская пресса очарована игрой украинца
04.10.2023, 10:35 14
Футбол
Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
04.10.2023, 21:41 202
Футбол
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтер догнал Порту, Барселона упрочила лидерство
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтер догнал Порту, Барселона упрочила лидерство
05.10.2023, 00:35
Футбол
Сколько заработали Костюк, Калинина, Цуренко и Байндл на тысячнике в Китае?
Сколько заработали Костюк, Калинина, Цуренко и Байндл на тысячнике в Китае?
05.10.2023, 17:15 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем