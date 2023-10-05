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Чемпионат Украины
Полесье
06.10.2023 15:00 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 октября 2023, 21:40 |
359
2

Полесье – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 октября в 15:00 поединок 10-го тура Украинской Премьер-Лиги

05 октября 2023, 21:40 |
359
2
Полесье – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В пятницу, 6 октября, состоится матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Полесье» и «Динамо». Игра пройдет в Житомире стадионе «Центральный». Начало в 15:00.

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«Полесье» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Полесье» – «Динамо»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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Alexander Киев
А як же єврокубки для ФК ОПЗЖ дінама?    чому Зоря, Шахтар зіграли свої матчі, а це..  - ні? 
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