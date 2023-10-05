06.10.2023 15:00 - : -
Украина. Премьер лига05 октября 2023, 21:40 |
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Полесье – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 октября в 15:00 поединок 10-го тура Украинской Премьер-Лиги
05 октября 2023, 21:40 |
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В пятницу, 6 октября, состоится матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Полесье» и «Динамо». Игра пройдет в Житомире стадионе «Центральный». Начало в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Полесье» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Полесье» – «Динамо»
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».
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