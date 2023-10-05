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Украина. Премьер лига
05 октября 2023, 21:14 |
440
1

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Динамо

В Житомире на стадионе «Центральный» состоится поединок 10-го тура украинской Премьер-лиги

05 октября 2023, 21:14 |
440
1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Динамо
УПЛ

В пятницу, 6 октября, пройдет матч 10-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Динамо».

Поединок состоится в Житомире на стадионе «Центральный» и судить его будет арбитр из Днепра Виталий Романов. Начало матча в 15.00.

«Полесье» – «Динамо» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Динамо», за которой следите в украинской версии сайта.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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Комментарии 1
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Alexander Киев
А де дивитись онлайн матч ФК ОПЗЖ у єврокубках? А то вчора Шахтар грав - ок, наш Чемпіон виграв свій матч  сьогодні 3-тя команда УПЛ Зоря - грала в ЛК і виграла  а дінама де? Ауууу дінааамааа де??? 
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