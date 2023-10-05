Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Динамо
В Житомире на стадионе «Центральный» состоится поединок 10-го тура украинской Премьер-лиги
В пятницу, 6 октября, пройдет матч 10-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Динамо».
Поединок состоится в Житомире на стадионе «Центральный» и судить его будет арбитр из Днепра Виталий Романов. Начало матча в 15.00.
«Полесье» – «Динамо» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Динамо», за которой следите в украинской версии сайта.
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