В пятницу, 6 октября, пройдет матч 10-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Динамо».

Поединок состоится в Житомире на стадионе «Центральный» и судить его будет арбитр из Днепра Виталий Романов. Начало матча в 15.00.

«Полесье» – «Динамо» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Динамо», за которой следите в украинской версии сайта.