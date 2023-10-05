Минспорта обратилось к УЕФА и ФИФА: это ограничение прав наших детей

Министерство молодежи и спорта Украины призвало ФИФА и УЕФА отменить смягчение санкций в отношении россии.

УЕФА и ФИФА допустили международные соревнования российские команды в категории до 17 лет.

Около 10 стран заявили о том, что не будут играть против россиян. К бойкоту Украины присоединились Англия, Польша, Латвия, Литва, Швеция, Дания, Финляндия, Ирландия, Норвегия, Румыния.

4 октября частично санкции по российскому футболу сняла и ФИФА. Международная федерация футбола допустила сборные россии к чемпионатам мира U-17.

Заявление Минмолодежьспорта Украины

Из Украины были похищены и вывезены в Россию по меньшей мере 19 тысяч детей. Российскими военными разрушены 2767 учебных заведений в Украине. Пострадали 344 спортивных объекта. 95 из них – россией разрушены полностью или уничтожены частично.

Оккупационный российский режим продолжает убивать и похищать украинских детей, уничтожает объекты гражданской инфраструктуры, включая стадионы и спортивные школы, не оставляя украинским детям возможностей не то, что для занятий спортом, а для обычной жизни.

Так, с начала полномасштабного вторжения россия убила 504 ребенка, и еще 1129 получили ранения в результате российской агрессии. Уже задокументировано 3209 преступлений российских оккупантов против детей, включая 13 фактов сексуального насилия против несовершеннолетних.

Агрессивная россия лишила украинских детей не только возможности тренироваться, но и жить мирно и безопасно. Сотен наших детей она лишила жизни. В то же время, UEFA и FIFA возвращает на соревнования российских детей, которые по вине этого органа будут уверены, что их страна имеет право убивать других и все делает правильно.

Мы требуем отмены решений FIFA и UEFA, как ограничивающих права украинских детей, которых россия лишила права безопасно тренироваться и просто жить в родной стране, без угрозы быть украденным, изнасилованным или убитым.

Украина обратилась ко всем ассоциациям-членам UEFA с просьбой присоединиться к бойкоту любых матчей с рф. Официально о таком бойкоте уже заявили ассоциации футбола Англии, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Финляндии, Ирландии, Норвегии, Румынии. Еще несколько стран – Швейцария, Чехия, Нидерланды и Эстония – заявили, что ждут дальнейших пояснений от UEFA.

Мы уверены, что футбол всегда должен пропагандировать мир, толерантность и справедливость, а не побуждать продолжать войну и пропагандировать безнаказанность.

Мы призываем FIFA и UEFA противостоять насилию и агрессии со стороны рф. Мы будем решительно отстаивать эту позицию, пока Россия будет воевать против Украины и пока не восстановится мир на европейском континенте.