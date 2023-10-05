В Астане (Казахстан) завершился матч 2-го тура группового турнира Лиги конференций, в котором отношения выяснили местный одноименный клуб и «Виктория Пльзень» из Чехии.

Со счетом 2:1 победили гости из Чехии.

Для «Виктории Пльзень» эта победа стала второй в турнире. Имея в активе 6 очков из шести, она занимает 1-е место в таблице группы С и имеет хорошие шансы на одну из путевок в плей-офф. «Астана» замыкает турнирную таблицу с двумя поражениями в пассиве. В этом квартете также играют «Динамо» Загреб и «Баллкани».

Лига конференций. 2-й тур

Группа С

Астана – Виктория Пльзень – 1:2

Голы: Томасов, 51 – Хори, 54, Калвах, 57.