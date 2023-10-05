Виктория Пльзень сделала заявку на выход в плей-офф Лиги конференций
Чешский клуб добился второй победы в группе, обыграв «Астану»
В Астане (Казахстан) завершился матч 2-го тура группового турнира Лиги конференций, в котором отношения выяснили местный одноименный клуб и «Виктория Пльзень» из Чехии.
Со счетом 2:1 победили гости из Чехии.
Для «Виктории Пльзень» эта победа стала второй в турнире. Имея в активе 6 очков из шести, она занимает 1-е место в таблице группы С и имеет хорошие шансы на одну из путевок в плей-офф. «Астана» замыкает турнирную таблицу с двумя поражениями в пассиве. В этом квартете также играют «Динамо» Загреб и «Баллкани».
Лига конференций. 2-й тур
Группа С
Астана – Виктория Пльзень – 1:2
Голы: Томасов, 51 – Хори, 54, Калвах, 57.
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