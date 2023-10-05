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Лига конференций
Астана
05.10.2023 17:30 – FT 1 : 2
Виктория Пльзень
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Лига конференций
05 октября 2023, 19:30 | Обновлено 05 октября 2023, 19:40
247
0

Виктория Пльзень сделала заявку на выход в плей-офф Лиги конференций

Чешский клуб добился второй победы в группе, обыграв «Астану»

05 октября 2023, 19:30 | Обновлено 05 октября 2023, 19:40
247
0
Виктория Пльзень сделала заявку на выход в плей-офф Лиги конференций
ФК Астана

В Астане (Казахстан) завершился матч 2-го тура группового турнира Лиги конференций, в котором отношения выяснили местный одноименный клуб и «Виктория Пльзень» из Чехии.

Со счетом 2:1 победили гости из Чехии.

Для «Виктории Пльзень» эта победа стала второй в турнире. Имея в активе 6 очков из шести, она занимает 1-е место в таблице группы С и имеет хорошие шансы на одну из путевок в плей-офф. «Астана» замыкает турнирную таблицу с двумя поражениями в пассиве. В этом квартете также играют «Динамо» Загреб и «Баллкани».

Лига конференций. 2-й тур

Группа С

Астана – Виктория Пльзень – 1:2

Голы: Томасов, 51 – Хори, 54, Калвах, 57.

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Лига конференций Астана Виктория Пльзень
Источник Sport.ua
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