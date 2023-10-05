Герреро и Яцык – в основе Зари на матч Лиги конференций с Брейдабликом

Сегодня, 5 октября луганская «Заря» во втором туре Лиги конференций на выезде сыграет с «Брейдабликом». Начало матча – в 19:45 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Брейдаблик»: Эйнарссон, Гуннлаугссон, Муминович, Маргрейссон, Людвигссон, Эйнарссон, Сигурдссон, Эйольфссон, Ольсен, Стейндорссон, Сванторссон

«Заря»: Турбаевский, Вантух, Снурницын, Джордан, Кирюханцев, Яцык, Мишнев, Нагнойный, Антюх, Горбач, Герреро