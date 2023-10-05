Лига конференций05 октября 2023, 18:54 | Обновлено 05 октября 2023, 20:12
1045
0
Герреро и Яцык – в основе Зари на матч Лиги конференций с Брейдабликом
Стали известны составы команд
05 октября 2023, 18:54 | Обновлено 05 октября 2023, 20:12
1045
0
Сегодня, 5 октября луганская «Заря» во втором туре Лиги конференций на выезде сыграет с «Брейдабликом». Начало матча – в 19:45 по киевскому времени.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Брейдаблик»: Эйнарссон, Гуннлаугссон, Муминович, Маргрейссон, Людвигссон, Эйнарссон, Сигурдссон, Эйольфссон, Ольсен, Стейндорссон, Сванторссон
«Заря»: Турбаевский, Вантух, Снурницын, Джордан, Кирюханцев, Яцык, Мишнев, Нагнойный, Антюх, Горбач, Герреро
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 октября 2023, 00:35 0
Донецкий клуб совершил потрясающий камбэк в матче против «Антверпена»
Футбол | 04 октября 2023, 21:40 0
Тоби Алдервейрелд пробил мимо и не сумел спасти свою команду от поражения
Футбол | 05.10.2023, 12:18
Футбол | 05.10.2023, 16:44
Футбол | 04.10.2023, 21:25
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.10.2023, 22:10 16
05.10.2023, 05:05 4
05.10.2023, 10:17
03.10.2023, 23:55 11
05.10.2023, 05:39 2
04.10.2023, 04:37 10
03.10.2023, 18:23 1
04.10.2023, 12:12 48