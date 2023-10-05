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Лига конференций
05 октября 2023, 18:54 | Обновлено 05 октября 2023, 20:12
1045
0

Герреро и Яцык – в основе Зари на матч Лиги конференций с Брейдабликом

Стали известны составы команд

05 октября 2023, 18:54 | Обновлено 05 октября 2023, 20:12
1045
0
Герреро и Яцык – в основе Зари на матч Лиги конференций с Брейдабликом

Сегодня, 5 октября луганская «Заря» во втором туре Лиги конференций на выезде сыграет с «Брейдабликом». Начало матча – в 19:45 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Брейдаблик»: Эйнарссон, Гуннлаугссон, Муминович, Маргрейссон, Людвигссон, Эйнарссон, Сигурдссон, Эйольфссон, Ольсен, Стейндорссон, Сванторссон

«Заря»: Турбаевский, Вантух, Снурницын, Джордан, Кирюханцев, Яцык, Мишнев, Нагнойный, Антюх, Горбач, Герреро

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Заря Луганск Брейдаблик Брейдаблик - Заря Лига конференций стартовые составы Эдуардо Герреро Александр Яцык
Источник Sport.ua
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