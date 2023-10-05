Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хочет исправить ситуацию в МЮ. Онана не поедет на Кубок Африки
Англия
05 октября 2023, 17:56 |
164
0

Хочет исправить ситуацию в МЮ. Онана не поедет на Кубок Африки

Голкипер не поможет сборной Камеруна

05 октября 2023, 17:56 |
164
0
Хочет исправить ситуацию в МЮ. Онана не поедет на Кубок Африки
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Онана

Андре Онана провалил начало нынешнего сезона в «Манчестер Юнайтед», допустив ряд результативных ошибок и оказавшись объектом критики СМИ и болельщиков. Чтобы показать свою приверженность клубу, Онана хочет пропустить Кубок Африки в январе следующего года, из-за которого он мог бы выпасть из клубного футбола на целый месяц.

Напомним, Онана покинул сборную Камеруна во время ЧМ-2022 из-за конфликта с главным тренером. Позже конфликт был разрешен и на ближайшие матчи команды он вызван.

При этом нежелание Онана ехать на Кубок Африки – инициатива самого игрока. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг никакого давления на 27-летнего голкипера не оказывал.

По теме:
Челси хочет подписать 15-летнего игрока из США
Манчестерские гранды зимой будут бороться за вингера Брайтона
Эрик ТЕН ХАГ: «Если я начну объясняться, вы увидите в этом оправдания»
Андре Онана сборная Камеруна по футболу Кубок африканских наций 2023 Манчестер Юнайтед
Источник ESPN
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скауты Ювентуса просматривали игрока Шахтера в матче против Антверпена
Футбол | 04 октября 2023, 22:51 5
Скауты Ювентуса просматривали игрока Шахтера в матче против Антверпена
Скауты Ювентуса просматривали игрока Шахтера в матче против Антверпена

Георгий Судаков находится в шорт-листе туринского гранда

Олег ШЕЛАЕВ: «Наверное, даже фаны Шахтера не верили в победу после 0:2»
Футбол | 05 октября 2023, 14:41 0
Олег ШЕЛАЕВ: «Наверное, даже фаны Шахтера не верили в победу после 0:2»
Олег ШЕЛАЕВ: «Наверное, даже фаны Шахтера не верили в победу после 0:2»

Бывший полузащитник «Шахтера» рассказал, что помогло «горнякам» переломить игру

Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтер догнал Порту, Барселона упрочила лидерство
Футбол | 05.10.2023, 00:35
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтер догнал Порту, Барселона упрочила лидерство
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтер догнал Порту, Барселона упрочила лидерство
Денег не будет. Тоттенхэм не собирается платить Шахтеру за Соломона
Футбол | 05.10.2023, 10:09
Денег не будет. Тоттенхэм не собирается платить Шахтеру за Соломона
Денег не будет. Тоттенхэм не собирается платить Шахтеру за Соломона
ВИДЕО. Антверпен не реализовал пенальти в ворота Шахтера на 90+7 минуте
Футбол | 04.10.2023, 21:40
ВИДЕО. Антверпен не реализовал пенальти в ворота Шахтера на 90+7 минуте
ВИДЕО. Антверпен не реализовал пенальти в ворота Шахтера на 90+7 минуте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алькарас выбыл. Стали известны финалисты турнира АТР 500 в Пекине
Алькарас выбыл. Стали известны финалисты турнира АТР 500 в Пекине
03.10.2023, 18:23 1
Теннис
Костюк обидно проиграла Самсоновой на пути в 1/4 финала в Пекине
Костюк обидно проиграла Самсоновой на пути в 1/4 финала в Пекине
04.10.2023, 12:12 48
Теннис
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
05.10.2023, 05:03 4
Волейбол
Трубин сыграл классно, но один раз не выручил. Интер победил Бенфику
Трубин сыграл классно, но один раз не выручил. Интер победил Бенфику
03.10.2023, 23:55 11
Футбол
Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
04.10.2023, 21:41 197
Футбол
Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
04.10.2023, 22:10 16
Футбол
«Трубин был лучшим». Португальская пресса очарована игрой украинца
«Трубин был лучшим». Португальская пресса очарована игрой украинца
04.10.2023, 10:35 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем