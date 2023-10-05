Хочет исправить ситуацию в МЮ. Онана не поедет на Кубок Африки

Андре Онана провалил начало нынешнего сезона в «Манчестер Юнайтед», допустив ряд результативных ошибок и оказавшись объектом критики СМИ и болельщиков. Чтобы показать свою приверженность клубу, Онана хочет пропустить Кубок Африки в январе следующего года, из-за которого он мог бы выпасть из клубного футбола на целый месяц.

Напомним, Онана покинул сборную Камеруна во время ЧМ-2022 из-за конфликта с главным тренером. Позже конфликт был разрешен и на ближайшие матчи команды он вызван.

При этом нежелание Онана ехать на Кубок Африки – инициатива самого игрока. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг никакого давления на 27-летнего голкипера не оказывал.