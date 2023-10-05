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  4. Эдди ХАУ о победе над ПСЖ: «Наш дух был великолепен»
Лига чемпионов
05 октября 2023, 17:38 |
177
0

Эдди ХАУ о победе над ПСЖ: «Наш дух был великолепен»

Тренер «Ньюкасла» прокомментировал успех команды

05 октября 2023, 17:38 |
177
0
Эдди ХАУ о победе над ПСЖ: «Наш дух был великолепен»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хау

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау поделился впечатлениями победы 4:1 над «ПСЖ» во втором туре Лиги чемпионов:

«Удивительный вечер для нас, так много всякого, о чем можно говорить в рамках игры. Я рад за клуб и болельщиков, что они подарили нам этот вечер. Невероятно!

«ПСЖ» настолько хорошая команда, что нам пришлось сильно обороняться, и наш дух был великолепен.

Мы создали хорошие моменты в первом тайме, и у нас был агрессивный прессинг, который является нашей отличительной чертой».

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Эдди Хау Ньюкасл ПСЖ Лига чемпионов
Источник BBC
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