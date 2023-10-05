Сколько заработали Костюк, Калинина, Цуренко и Байндл на тысячнике в Китае?

5 октября стали известны все четвертьфиналистки хардового турнира серии WTA 1000 в Пекине (Китай).

Ни одна из украинок не смогла выйти в эту стадию.

Дальше всех из украинских теннисисток прошли Марта Костюк и Ангелина Калинина. Марта в матче 1/8 финала уступила Людмиле Самсоновой, а Ангелина проиграла 10-й ракетке мира Каролин Гарсии.

За свои выступления на тысячнике в Китае Костюк и Калинина заработали 92,500 долларов.

На кортах Пекина также играли Леся Цуренко и Катерина Байндл. Леся смогла преодолеть первый раунд турнира, но уже во 2-м вылетела от Вероники Кудерметовой. Катерина стартовала с квалификации и успешно преодолела сито отбора. Однако в 1/32 финала проиграла Гарсии.

Цуренко за выход в 1/16 финала получила 52,000 долларов, а Байндл за успешные 2 матча в квалификации – 32,325 долларов.

Общий призовой фонд турнира China Open в 2023 году у женщин составляет $8,127,389.

Призовые Открытого чемпионата Китая по теннису 2023 у мужчин и женщин (одиночные и парные разряды)