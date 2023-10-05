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  4. Кухаревич за 6 минут в Чемпионшипе успел повысить оценку с 6 баллов
Англия
05 октября 2023, 16:42 |
390
0

Кухаревич за 6 минут в Чемпионшипе успел повысить оценку с 6 баллов

«Суонси» обыграл «Норвич» со счетом 2:1 в 10-м туре

05 октября 2023, 16:42 |
390
0
Кухаревич за 6 минут в Чемпионшипе успел повысить оценку с 6 баллов
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Кухаревич

5 октября состоялся матч 10-го тура Чемпионшипа между клубами «Суонси» и «Норвич». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «лебедей».

Украинский форвард хозяев Николай Кухаревич начал поединок в запасе команды и появился на поле только на 90-й минуте, заменив Джерри Йетса.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Кухаревичу оценку в 6.2 баллов. Игрок, который выходит на замену, автоматически получает 6.00.

За 6 добавленных к основному времени минут Николай успел сделать 2 отбора и выиграть 1 единоборство.

Оценки WhoScored за матч Суонси – Норвич – 2:1

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Суонси Норвич Чемпионшип чемпионат Англии по футболу Николай Кухаревич WhoScored
Источник WhoScored
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