Кухаревич за 6 минут в Чемпионшипе успел повысить оценку с 6 баллов
«Суонси» обыграл «Норвич» со счетом 2:1 в 10-м туре
5 октября состоялся матч 10-го тура Чемпионшипа между клубами «Суонси» и «Норвич». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «лебедей».
Украинский форвард хозяев Николай Кухаревич начал поединок в запасе команды и появился на поле только на 90-й минуте, заменив Джерри Йетса.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Кухаревичу оценку в 6.2 баллов. Игрок, который выходит на замену, автоматически получает 6.00.
За 6 добавленных к основному времени минут Николай успел сделать 2 отбора и выиграть 1 единоборство.
Оценки WhoScored за матч Суонси – Норвич – 2:1
⏰ 89' | 🦢 2-1 🟡— Swansea City AFC (@SwansOfficial) October 4, 2023
Final change for the Swans 🔁
🔛 Kuharevich
⬅️ Yates#SWAvNOR | @SkyBetChamp
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