Кухаревич за 6 минут в Чемпионшипе успел повысить оценку с 6 баллов

5 октября состоялся матч 10-го тура Чемпионшипа между клубами «Суонси» и «Норвич». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «лебедей».

Украинский форвард хозяев Николай Кухаревич начал поединок в запасе команды и появился на поле только на 90-й минуте, заменив Джерри Йетса.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Кухаревичу оценку в 6.2 баллов. Игрок, который выходит на замену, автоматически получает 6.00.

За 6 добавленных к основному времени минут Николай успел сделать 2 отбора и выиграть 1 единоборство.

Оценки WhoScored за матч Суонси – Норвич – 2:1