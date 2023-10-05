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Англия
05 октября 2023, 02:00 | Обновлено 05 октября 2023, 02:36
41
0

Русин и Кухаревич вышли на замену на несколько минут в Чемпионшипе

Два украинских форварда приняли участие в победных матчах

05 октября 2023, 02:00 | Обновлено 05 октября 2023, 02:36
41
0
Русин и Кухаревич вышли на замену на несколько минут в Чемпионшипе
Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

4 октября состоялись матчи 10-го тура английского Чемпионшипа.

Два украинских футболиста вышли на замену в концовке матчей своих клубов

Форвард Назарий Русин появился на поле на 90+1 минуте и принял участие в победной игре «Сандерленда» дома против «Уотфорда» (2:0).

Нападающий Николай Кухаревич вышел на 90-й минуте в поединке «Суонси» против «Норвича» (2:1).

Чемпионшип

10-й тур, 4 октября

  • Ковентри – Блэкберн – 1:0
  • Лестер – Престон – 3:0
  • Лидс – КПР – 1:0
  • Сандерленд – Уотфорд – 2:0
  • Суонси – Норвич – 2:1
  • Ротерхэм – Бристоль Сити – 1:2

Турнирная таблица

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чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Николай Кухаревич Назарий Русин Сандерленд Уотфорд Суонси Норвич
Источник Sport.ua
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