Русин и Кухаревич вышли на замену на несколько минут в Чемпионшипе

4 октября состоялись матчи 10-го тура английского Чемпионшипа.

Два украинских футболиста вышли на замену в концовке матчей своих клубов

Форвард Назарий Русин появился на поле на 90+1 минуте и принял участие в победной игре «Сандерленда» дома против «Уотфорда» (2:0).

Нападающий Николай Кухаревич вышел на 90-й минуте в поединке «Суонси» против «Норвича» (2:1).

Чемпионшип

10-й тур, 4 октября

Ковентри – Блэкберн – 1:0

Лестер – Престон – 3:0

Лидс – КПР – 1:0

Сандерленд – Уотфорд – 2:0

Суонси – Норвич – 2:1

Ротерхэм – Бристоль Сити – 1:2

Турнирная таблица