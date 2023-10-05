Англия05 октября 2023, 02:00 | Обновлено 05 октября 2023, 02:36
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Русин и Кухаревич вышли на замену на несколько минут в Чемпионшипе
Два украинских форварда приняли участие в победных матчах
05 октября 2023, 02:00 | Обновлено 05 октября 2023, 02:36
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4 октября состоялись матчи 10-го тура английского Чемпионшипа.
Два украинских футболиста вышли на замену в концовке матчей своих клубов
Форвард Назарий Русин появился на поле на 90+1 минуте и принял участие в победной игре «Сандерленда» дома против «Уотфорда» (2:0).
Нападающий Николай Кухаревич вышел на 90-й минуте в поединке «Суонси» против «Норвича» (2:1).
Чемпионшип
10-й тур, 4 октября
- Ковентри – Блэкберн – 1:0
- Лестер – Престон – 3:0
- Лидс – КПР – 1:0
- Сандерленд – Уотфорд – 2:0
- Суонси – Норвич – 2:1
- Ротерхэм – Бристоль Сити – 1:2
Турнирная таблица
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