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  4. Днепр-1 потерял хавбека на два месяца
Украина. Премьер лига
05 октября 2023, 16:44 |
556
0

Днепр-1 потерял хавбека на два месяца

У Игоря Когута травма колена

05 октября 2023, 16:44 |
556
0
Днепр-1 потерял хавбека на два месяца
СК Днепр-1. Игорь Когут

Полузащитник «Днепра-1» Игорь Когут пропустит как минимум два месяца из-за травмы колена. Об этом сообщает телеграм-канал «УПЛ ТБ».

По их информации, Когут травмировал колено в понедельник, 2 октября в матче девятого тура УПЛ против «Металлиста 1925», в котором «Днепр-1» победил со счетом 1:0. Точный характер травмы футболиста не называется, однако операция 25-летнему полузащитнику, скорее всего, не понадобится.

В нынешнем сезоне на счету Игоря Когута 1 гол в 11 матчах за «Днепр-1» во всех турнирах.

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Игорь Когут Днепр-1 травма
Источник УПЛ-ТВ
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