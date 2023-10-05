Днепр-1 потерял хавбека на два месяца

Полузащитник «Днепра-1» Игорь Когут пропустит как минимум два месяца из-за травмы колена. Об этом сообщает телеграм-канал «УПЛ ТБ».

По их информации, Когут травмировал колено в понедельник, 2 октября в матче девятого тура УПЛ против «Металлиста 1925», в котором «Днепр-1» победил со счетом 1:0. Точный характер травмы футболиста не называется, однако операция 25-летнему полузащитнику, скорее всего, не понадобится.

В нынешнем сезоне на счету Игоря Когута 1 гол в 11 матчах за «Днепр-1» во всех турнирах.