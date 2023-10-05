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  4. Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Весь футбольный фарт был на стороне Шахтера»
Лига чемпионов
05 октября 2023, 15:52 |
769
1

Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Весь футбольный фарт был на стороне Шахтера»

Экс-защитник «Шахтера» – о победе над «Антверпеном»

05 октября 2023, 15:52 |
769
1
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Весь футбольный фарт был на стороне Шахтера»
ФК Карпаты Львов. Артем Федецкий

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий поделился впечатлениями от волевой победы «Шахтера» 3:2 над «Антверпеном» во втором туре Лиги чемпионов:

«После первого тайма хотелось выключить телевизор и вообще не смотреть футбол. Однако хорошо, что этого не сделал (улыбается). Ребята из донецкой команды проявили характер и полностью изменили рисунок игры. Они начали высоко прессинговать и сразу активнее идти в отбор.

На мой взгляд, особенно эффективно сыграла центральная ось «Шахтера» – Судаков – Степаненко – Крыськив. Как ни крути, а ребята победу заслужили. Во втором тайме абсолютно весь футбольный фарт был на нашей стороне».

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Артем Федецкий Шахтер Донецк Антверпен - Шахтер Лига чемпионов
Источник UA-Football
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AutumnBridge
Наверное первый тайм не смотрел.)
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