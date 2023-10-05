Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Весь футбольный фарт был на стороне Шахтера»

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий поделился впечатлениями от волевой победы «Шахтера» 3:2 над «Антверпеном» во втором туре Лиги чемпионов:

«После первого тайма хотелось выключить телевизор и вообще не смотреть футбол. Однако хорошо, что этого не сделал (улыбается). Ребята из донецкой команды проявили характер и полностью изменили рисунок игры. Они начали высоко прессинговать и сразу активнее идти в отбор.

На мой взгляд, особенно эффективно сыграла центральная ось «Шахтера» – Судаков – Степаненко – Крыськив. Как ни крути, а ребята победу заслужили. Во втором тайме абсолютно весь футбольный фарт был на нашей стороне».