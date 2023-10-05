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  4. Майкл ОУЭН: «Зинченко выглядит вялым и уставшим»
Англия
05 октября 2023, 15:42 |
1021
6

Майкл ОУЭН: «Зинченко выглядит вялым и уставшим»

Легендарный форвард критикует защитника «Арсенала»

05 октября 2023, 15:42 |
1021
6
Майкл ОУЭН: «Зинченко выглядит вялым и уставшим»
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Оуэн

Обладатель Золотого мяча-2001 Майкл Оуэн после поражения «Арсенала» 1:2 от «Ланса» раскритиковал украинского защитника «Канониров» Александра Зинченко, из зоны ответственности которого французский клуб организовал решающий гол:

«В ситуации с победным голом «Ланса» Зинченко постоянно находился на полпути к той позиции, в которой должен был находиться, не так ли?

Он должен был либо акцентировано играть в отборе, либо по крайней мере сближаться с соперником — что-то в этом роде. А он, по сути, оставался на месте.

Зинченко не может позволять так легко обходить себя. Он стал каким-то вялым. В последних матчах его часто оставляют не у дел, соперникам оказывается совсем не сложно сбить его с толку.

Возможно, это связано с физическими кондициями Зинченко. В некоторых эпизодах он выглядит как будто уставшим».

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Источник Metro
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Комментарии 6
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TarasTaras94
Я думаю, тут не у втомі діло, а у його подвійній позиції і якщо з переднім центром поля все працювало гуд то з цим ще через раз 
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+2
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Tasha19
Поки Артета буде вимагати від свого лівого захисника зміщуватися в центр, і діяти на позиції центрального півзахисника, тобто закривати на полі дві позиції, доти і будуть можливості, щоб виникали такі ситуації з напівпозицією, коли ЛЗ або не встигає повернутися, або не встигає зорієнтуватися при переході з центра поля на свій фланг. З Лансом Зіна погано зіграв другий тайм, в першому стандартно розганяв атаки. А до того дуже добре відіграв  проти Евертона, Бормунта, Тотенхема, ПСВ, при чому як на атаку зіграв добре, так і на оборону, де мав по 3-4 відбори за гру, і великий відсоток виграних єдиноборств.
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0
Игорь Городищев
Десь так ... але треба зважати, що після травми ...
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0
Перець
Чпокатись потрібно менше перед грою
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BallsToTheWall
Потому что у него рождаются девочки.  Вот он уже  и устал.
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