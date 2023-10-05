Майкл ОУЭН: «Зинченко выглядит вялым и уставшим»

Обладатель Золотого мяча-2001 Майкл Оуэн после поражения «Арсенала» 1:2 от «Ланса» раскритиковал украинского защитника «Канониров» Александра Зинченко, из зоны ответственности которого французский клуб организовал решающий гол:

«В ситуации с победным голом «Ланса» Зинченко постоянно находился на полпути к той позиции, в которой должен был находиться, не так ли?

Он должен был либо акцентировано играть в отборе, либо по крайней мере сближаться с соперником — что-то в этом роде. А он, по сути, оставался на месте.

Зинченко не может позволять так легко обходить себя. Он стал каким-то вялым. В последних матчах его часто оставляют не у дел, соперникам оказывается совсем не сложно сбить его с толку.

Возможно, это связано с физическими кондициями Зинченко. В некоторых эпизодах он выглядит как будто уставшим».