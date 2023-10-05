Никита КАМЕНЮКА: «В Исландии Заре будет тяжело, но жду победы»

Легендарный игрок «Зари» Никита Каменюка поделился ожиданиями от игры второго тура группового этапа Лиги конференций с «Брейдабликом».

– Команда грамотно сыграла против «Гента». Видно, что она отталкивается от своих сильных качеств – грамотной игры в обороне и быстрого перехода в атаку. Очевидно, что бельгийцы – лидеры группы. А все три другие команды – прямые конкуренты между собой за вторую путевку в плей-офф. Поэтому каждый такой матч – чрезвычайно важен.

– Чего ожидаешь от матча против «Брейдаблика?

– Это не будет очень открытый футбол в целом. Многое будет зависеть от того, что предложит соперник.

– Что можно сказать о представителе Исландии?

– Уже несколько раз было, что недооценивали соперников из скандинавских стран. Но можно вспомнить и относительно недавние встречи с норвежским «Буде/Глимтом», и более давние со шведским «Эстерсундом». Это очень сильные и специфические команды. Не может идти речь о недооценке. Надо ждать тяжелой игры для «Зари». Но я жду, что наконец-то будут забитые голы и победа нашей команды.

– Какой результат в этом матче можно будет оценить как положительный?

– Трудно сказать. Тот, который принесет выгоду в итоговом турнирном положении группового этапа. В любом случае, обе команды будут играть на победу, ведь осознают очную конкуренцию, поэтому это матч за шесть очков.

– Что может быть ключевым фактором для успеха «Зари»?

– Организованная безошибочная игра в обороне, реализация моментов, которые будут созданы и стандарты.

– Насколько дорога может негативно сказаться на свежести команды?

– Многие факторы будут иметь значение. Это и тяжелая дорога, и восстановление после этого. В Исландии прохладнее, может быть дождь, соответственно, вязкое поле. Но ничего из этого не должно стать оправданием. Когда я играл, каждый матч еврокубков был для меня праздником. Никогда у меня не было мыслей, что сегодня мне плохо или я устал, поэтому не хочу играть или буду играть в полсилы. Уверен, что и у нынешних футболистов «Зари» нет таких мыслей.

Игра «Брейдаблик» – «Заря» состоится уже сегодня, 5 октября в 19:45.