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  4. Никита КАМЕНЮКА: «В Исландии Заре будет тяжело, но жду победы»
Лига конференций
05 октября 2023, 15:34 |
65
0

Никита КАМЕНЮКА: «В Исландии Заре будет тяжело, но жду победы»

Легендарный игрок «Зари» поделился ожиданиями от игры с «Брейдабликом»

05 октября 2023, 15:34 |
65
0
Никита КАМЕНЮКА: «В Исландии Заре будет тяжело, но жду победы»
ФК Заря. Никита Каменюка

Легендарный игрок «Зари» Никита Каменюка поделился ожиданиями от игры второго тура группового этапа Лиги конференций с «Брейдабликом».

– Команда грамотно сыграла против «Гента». Видно, что она отталкивается от своих сильных качеств – грамотной игры в обороне и быстрого перехода в атаку. Очевидно, что бельгийцы – лидеры группы. А все три другие команды – прямые конкуренты между собой за вторую путевку в плей-офф. Поэтому каждый такой матч – чрезвычайно важен.

– Чего ожидаешь от матча против «Брейдаблика?
– Это не будет очень открытый футбол в целом. Многое будет зависеть от того, что предложит соперник.

– Что можно сказать о представителе Исландии?
– Уже несколько раз было, что недооценивали соперников из скандинавских стран. Но можно вспомнить и относительно недавние встречи с норвежским «Буде/Глимтом», и более давние со шведским «Эстерсундом». Это очень сильные и специфические команды. Не может идти речь о недооценке. Надо ждать тяжелой игры для «Зари». Но я жду, что наконец-то будут забитые голы и победа нашей команды.

– Какой результат в этом матче можно будет оценить как положительный?
– Трудно сказать. Тот, который принесет выгоду в итоговом турнирном положении группового этапа. В любом случае, обе команды будут играть на победу, ведь осознают очную конкуренцию, поэтому это матч за шесть очков.

– Что может быть ключевым фактором для успеха «Зари»?
– Организованная безошибочная игра в обороне, реализация моментов, которые будут созданы и стандарты.

– Насколько дорога может негативно сказаться на свежести команды?
– Многие факторы будут иметь значение. Это и тяжелая дорога, и восстановление после этого. В Исландии прохладнее, может быть дождь, соответственно, вязкое поле. Но ничего из этого не должно стать оправданием. Когда я играл, каждый матч еврокубков был для меня праздником. Никогда у меня не было мыслей, что сегодня мне плохо или я устал, поэтому не хочу играть или буду играть в полсилы. Уверен, что и у нынешних футболистов «Зари» нет таких мыслей.

Игра «Брейдаблик» – «Заря» состоится уже сегодня, 5 октября в 19:45.

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Источник УПЛ-ТВ
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