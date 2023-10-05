Английский журналист: «Первый гол поможет Мудрику раскрыться»
Бен Джейкобс – о перспективах Михаила Мудрика в «Челси»
Известный английский журналист Бен Джейкобс считает, что первый гол в АПЛ (в матче против «Фулхэма», – прим.) поможет украинскому вингеру «Челси» Михаилу Мудрику наконец-то раскрыть свой потенциал:
«Мудрик? У меня есть ощущение, что его первый гол может помочь ему быстро раскрыться, и когда это произойдет, он способен поразить АПЛ. Почеттино нравится этот вызов - помогли ему раскрыть свой максимум», – сказал Джейкобс.
Ранее сообщалось о том, что сегодня Мудрик возобновил тренировки после мышечного повреждения.
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