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Англия
05 октября 2023, 15:24 | Обновлено 05 октября 2023, 15:25
91
0

Английский журналист: «Первый гол поможет Мудрику раскрыться»

Бен Джейкобс – о перспективах Михаила Мудрика в «Челси»

05 октября 2023, 15:24 | Обновлено 05 октября 2023, 15:25
91
0
Английский журналист: «Первый гол поможет Мудрику раскрыться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Известный английский журналист Бен Джейкобс считает, что первый гол в АПЛ (в матче против «Фулхэма», – прим.) поможет украинскому вингеру «Челси» Михаилу Мудрику наконец-то раскрыть свой потенциал:

«Мудрик? У меня есть ощущение, что его первый гол может помочь ему быстро раскрыться, и когда это произойдет, он способен поразить АПЛ. Почеттино нравится этот вызов - помогли ему раскрыть свой максимум», – сказал Джейкобс.

Ранее сообщалось о том, что сегодня Мудрик возобновил тренировки после мышечного повреждения.

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Михаил Мудрик Челси
Источник CBS Sports
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