Английский журналист: «Первый гол поможет Мудрику раскрыться»

Известный английский журналист Бен Джейкобс считает, что первый гол в АПЛ (в матче против «Фулхэма», – прим.) поможет украинскому вингеру «Челси» Михаилу Мудрику наконец-то раскрыть свой потенциал:

«Мудрик? У меня есть ощущение, что его первый гол может помочь ему быстро раскрыться, и когда это произойдет, он способен поразить АПЛ. Почеттино нравится этот вызов - помогли ему раскрыть свой максимум», – сказал Джейкобс.

Ранее сообщалось о том, что сегодня Мудрик возобновил тренировки после мышечного повреждения.