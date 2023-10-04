4 октября лондонский футбольный клуб «Челси» провел тренировку.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик тренировался в общей группе.

В поединке 7-го тура АПЛ против «Фулхэма» Мудрик отметился первым голом за «пенсионеров» в официальных поединках.

В перерыве Михаил был заменен из-за повреждения. Сообщалось, что украинец мог травмировать четырехглавую мышцу бедра. Однако то, что Михаил тренировался не по индивидуальной программе свидетельствует о том, что он активно готовится к следующему поединка и травма несерьезная.

ФОТО. А что с повреждением? Мудрик тренировался в общей группе Челси