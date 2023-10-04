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  4. ФОТО. А что с повреждением? Мудрик тренировался в общей группе Челси
Англия
04 октября 2023, 23:44 | Обновлено 05 октября 2023, 00:20
509
3

ФОТО. А что с повреждением? Мудрик тренировался в общей группе Челси

4 октября лондонский клуб провел тренировку

04 октября 2023, 23:44 | Обновлено 05 октября 2023, 00:20
509
3
ФОТО. А что с повреждением? Мудрик тренировался в общей группе Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

4 октября лондонский футбольный клуб «Челси» провел тренировку.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик тренировался в общей группе.

В поединке 7-го тура АПЛ против «Фулхэма» Мудрик отметился первым голом за «пенсионеров» в официальных поединках.

В перерыве Михаил был заменен из-за повреждения. Сообщалось, что украинец мог травмировать четырехглавую мышцу бедра. Однако то, что Михаил тренировался не по индивидуальной программе свидетельствует о том, что он активно готовится к следующему поединка и травма несерьезная.

ФОТО. А что с повреждением? Мудрик тренировался в общей группе Челси

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фото Михаил Мудрик Челси Фулхэм Фулхэм - Челси тренировка травма Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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pol-55
Маурісіо просто його відмазав за заміну після 1го тайму,не буде ж він казати що в захисті яка передбачалась в 2му таймі -він 0.
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+1
Віктор Коробка
Пошкодження бувають різними - одне через день забуваєш, а інше все життя лікуєш. Просто не стали ризикувати,та замінили в перерві. Не бачу нічого, що варте уваги поціновувачів "теорії заговорів".
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+1
adidas777
А чи була "травма"?
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+1
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