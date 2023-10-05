Олег МАТВЕЕВ: «В первом тайме Шахтер не показал вообще ничего»

Бывший игрок «Шахтера» Олег Матвеев поделился мыслями о волевой победе «горняков» над «Антверпеном» (3:2) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

– Команда выдала два очень разных тайма. Второй показал как надо играть в каждом матче. Несмотря на ошибки вратаря и защитников бельгийцев, после перерыва было видно, что ребята хотели играть, бежали вперед, закрывали зоны и заставляли соперника ошибаться.

– Как оцените игру в первом тайме?

– Все передачи в ноги, никто не отдавал на ход, не открывался. Не было напора, что должно быть в матче Лиги чемпионов. Даже намека на это не было.

– Пропущенный гол уже на 3 минуте – на чьей совести?

– Очевидная ошибка Ракицкого. Нужно быстрее работать с мячом. Если в УПЛ медлительность проходит – можно остановиться, посмотреть. То в ЛЧ это не возможно. Потеря мяча, сразу пас в атаку, соперник прекрасно выполнил и забил.

– А второй гол?

– Пас в разрез был замечательным. Но Ризнык должен был бы стоять в воротах до конца, защитник успевал. Хотя в целом он сыграл великолепно, в конце несколько раз спас серьезно.

– Что отметите в забитых голах «горняков»?

– Нужно говорить обо всей команде, она перевернула игру и показала «шахтерский» характер, который должен быть в каждой игре. Начали создавать давление, использовать зоны, задействовать фланговые подключения.

– Что произошло во время перерыва, что во втором тайме «Шахтер» заиграл совсем иначе с точки зрения агрессии?

– Видимо, тренерский штаб объяснил футболистам, что так играть как в первом тайме просто нельзя.

– Кто лучший игрок «Шахтера» в этом матче?

– То, что Сикан забил дважды – он не сделал что-то необычное, это его работа и сугубо его позиция. Он имеет голевое чутье, он это доказал. Поэтому он получил «лучшего игрока». Я бы никого отдельно не отмечал.

– Разговоры об отставке ван Леувена теперь уйдут в прошлое?

– Я рад за Патрика, потому что в последнее время на него много грязи вылили. Он квалифицированный тренер, только принял команду, да, что-то пока не удается, пока не срабатывают некоторые наработки. Но ему нужно дать время.

«Шахтер» после победы над «Антверпеном» поднялся на 3-е место в группе ЛЧ и существенно повысил свои шансы на евровесну.