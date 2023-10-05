Ярослав Ракицкий провел 400-й матч в украинской карьере
346 встреч он отыграл за «Шахтер» и 54 – за национальную сборную
Матч с «Антверпеном» (3:2) стал 400-м в украинской карьере 34-летнего защитника горняков Ярослава Ракицкого. Он стал 32-м игроком, достигшим этого рубежа за годы независимости в рядах украинских команд. 346 встреч Ярослав отыграл за «Шахтер» – 227 в УПЛ, 85 – в еврокубках, 26 – в Кубке Украины, 9 – в Суперкубке Украины, и 54 – за национальную сборную.
В «Клуб 400» Ракицкий вошел через 14 лет 49 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 15 августа 2009 года в гостевом поединке оранжево-черных с «Днестром» из Овидиополя в 1/16 финала Кубка Украины.
К слову, игра с «Антверпеном» стала 60-й для Ярослава Ракицкого в Лиге чемпионов в составе горняков. Этот рубеж ранее покорился только трем футболистам оранжево-черных – Андрею Пятову, Дарио Срне и Тарасу Степаненко. А еще одним юбиляром во встрече с бельгийцами оказался Николай Матвиенко, проведший 30-й матч в ЛЧ.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-11 гвардейцев Шахтера в Лиге чемпионов
|
|
Игрок
|
Страна
|
Всего
|
ОТ
|
КВ
|
1.
|
Андрей ПЯТОВ
|
Украина
|
87
|
72
|
15
|
2.
|
Дарио СРНА
|
Хорватия
|
86
|
63
|
23
|
3.
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
Украина
|
66
|
56
|
10
|
4.
|
Ярослав РАКИЦКИЙ
|
Украина
|
60
|
55
|
5
|
5.
|
Разван РАЦ
|
Румыния
|
57
|
40
|
17
|
6.
|
Томаш ГЮБШМАН
|
Чехия
|
55
|
43
|
12
|
7.
|
Александр КУЧЕР
|
Украина
|
54
|
45
|
9
|
8.
|
МАРЛОС
|
Украина
|
50
|
40
|
10
|
9.
|
ТАЙСОН
|
Бразилия
|
49
|
43
|
6
|
10.
|
АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА
|
Бразилия
|
45
|
41
|
4
|
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
Бразилия
|
45
|
41
|
4
ОТ - основной турнир; КВ - квалификация.
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