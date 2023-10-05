Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ярослав Ракицкий провел 400-й матч в украинской карьере
Лига чемпионов
05 октября 2023, 13:51 | Обновлено 05 октября 2023, 13:56
137
0

Ярослав Ракицкий провел 400-й матч в украинской карьере

346 встреч он отыграл за «Шахтер» и 54 – за национальную сборную

05 октября 2023, 13:51 | Обновлено 05 октября 2023, 13:56
137
0
Ярослав Ракицкий провел 400-й матч в украинской карьере
ФК Шахтер. Ярослав Ракицкий (№ 44)

Матч с «Антверпеном» (3:2) стал 400-м в украинской карьере 34-летнего защитника горняков Ярослава Ракицкого. Он стал 32-м игроком, достигшим этого рубежа за годы независимости в рядах украинских команд. 346 встреч Ярослав отыграл за «Шахтер» – 227 в УПЛ, 85 – в еврокубках, 26 – в Кубке Украины, 9 – в Суперкубке Украины, и 54 – за национальную сборную.

В «Клуб 400» Ракицкий вошел через 14 лет 49 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 15 августа 2009 года в гостевом поединке оранжево-черных с «Днестром» из Овидиополя в 1/16 финала Кубка Украины.

К слову, игра с «Антверпеном» стала 60-й для Ярослава Ракицкого в Лиге чемпионов в составе горняков. Этот рубеж ранее покорился только трем футболистам оранжево-черных – Андрею Пятову, Дарио Срне и Тарасу Степаненко. А еще одним юбиляром во встрече с бельгийцами оказался Николай Матвиенко, проведший 30-й матч в ЛЧ.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-11 гвардейцев Шахтера в Лиге чемпионов

Игрок

Страна

Всего

ОТ

КВ

1.

Андрей ПЯТОВ

Украина

87

72

15

2.

Дарио СРНА

Хорватия

86

63

23

3.

Тарас СТЕПАНЕНКО

Украина

66

56

10

4.

Ярослав РАКИЦКИЙ

Украина

60

55

5

5.

Разван РАЦ

Румыния

57

40

17

6.

Томаш ГЮБШМАН

Чехия

55

43

12

7.

Александр КУЧЕР

Украина

54

45

9

8.

МАРЛОС

Украина

50

40

10

9.

ТАЙСОН

Бразилия

49

43

6

10.

АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА

Бразилия

45

41

4

ЛУИС АДРИАНУ

Бразилия

45

41

4

ОТ - основной турнир; КВ - квалификация.

По теме:
Ярослав ХОМА: «Благодаря фарту Шахтер приблизил еврокубковую весну»
Ракицкий в команде лучших игроков недели ЛЧ по версии WhoScored
Шахтер одержал 10-ю волевую победу в еврокубках в гостях
цифры и факты Шахтер Донецк Ярослав Ракицкий
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед
Футбол | 04 октября 2023, 21:25 1
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед

В матче 2-го тура Лиги чемпионов «Шахтер» на выезде играет с «Антверпеном»

Талант Барселоны застрял в туалете? Блауграна играла 10 минут в меньшинстве
Футбол | 05 октября 2023, 12:18 0
Талант Барселоны застрял в туалете? Блауграна играла 10 минут в меньшинстве
Талант Барселоны застрял в туалете? Блауграна играла 10 минут в меньшинстве

Ламин Ямал ушел с поля на 71-й минуте матча против «Порту», но заменили его только на 80-й

Калинина второй четверг подряд проиграла Гарсии, на этот раз в Пекине
Теннис | 05.10.2023, 09:02
Калинина второй четверг подряд проиграла Гарсии, на этот раз в Пекине
Калинина второй четверг подряд проиграла Гарсии, на этот раз в Пекине
Дали бой фавориту. Украина только в пятом сете проиграла Бразилии
Волейбол | 05.10.2023, 05:05
Дали бой фавориту. Украина только в пятом сете проиграла Бразилии
Дали бой фавориту. Украина только в пятом сете проиграла Бразилии
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 05.10.2023, 05:03
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-чемпион мира по биатлону завершит карьеру в следующем году
Экс-чемпион мира по биатлону завершит карьеру в следующем году
03.10.2023, 15:58
Биатлон
Топ-матч Трубина в ЛЧ, провал Зинченко и Ко, фиаско волейболистов, гол Нея
Топ-матч Трубина в ЛЧ, провал Зинченко и Ко, фиаско волейболистов, гол Нея
04.10.2023, 06:00
Футбол
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
03.10.2023, 08:20 22
Футбол
Интер Майами потерпел разгромное поражение. Кривцов отыграл весь матч
Интер Майами потерпел разгромное поражение. Кривцов отыграл весь матч
05.10.2023, 05:39 2
Футбол
«Трубин был лучшим». Португальская пресса очарована игрой украинца
«Трубин был лучшим». Португальская пресса очарована игрой украинца
04.10.2023, 10:35 14
Футбол
Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
04.10.2023, 22:10 16
Футбол
В Пекине поперло. Костюк обыграла 7-ю ракетку мира на пути в третий раунд
В Пекине поперло. Костюк обыграла 7-ю ракетку мира на пути в третий раунд
03.10.2023, 11:27 32
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем