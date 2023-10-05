Ярослав Ракицкий провел 400-й матч в украинской карьере

Матч с «Антверпеном» (3:2) стал 400-м в украинской карьере 34-летнего защитника горняков Ярослава Ракицкого. Он стал 32-м игроком, достигшим этого рубежа за годы независимости в рядах украинских команд. 346 встреч Ярослав отыграл за «Шахтер» – 227 в УПЛ, 85 – в еврокубках, 26 – в Кубке Украины, 9 – в Суперкубке Украины, и 54 – за национальную сборную.

В «Клуб 400» Ракицкий вошел через 14 лет 49 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 15 августа 2009 года в гостевом поединке оранжево-черных с «Днестром» из Овидиополя в 1/16 финала Кубка Украины.

К слову, игра с «Антверпеном» стала 60-й для Ярослава Ракицкого в Лиге чемпионов в составе горняков. Этот рубеж ранее покорился только трем футболистам оранжево-черных – Андрею Пятову, Дарио Срне и Тарасу Степаненко. А еще одним юбиляром во встрече с бельгийцами оказался Николай Матвиенко, проведший 30-й матч в ЛЧ.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-11 гвардейцев Шахтера в Лиге чемпионов

Игрок Страна Всего ОТ КВ 1. Андрей ПЯТОВ Украина 87 72 15 2. Дарио СРНА Хорватия 86 63 23 3. Тарас СТЕПАНЕНКО Украина 66 56 10 4. Ярослав РАКИЦКИЙ Украина 60 55 5 5. Разван РАЦ Румыния 57 40 17 6. Томаш ГЮБШМАН Чехия 55 43 12 7. Александр КУЧЕР Украина 54 45 9 8. МАРЛОС Украина 50 40 10 9. ТАЙСОН Бразилия 49 43 6 10. АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА Бразилия 45 41 4 ЛУИС АДРИАНУ Бразилия 45 41 4

ОТ - основной турнир; КВ - квалификация.