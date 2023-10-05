Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер одержал 10-ю волевую победу в еврокубках в гостях
Лига чемпионов
05 октября 2023, 13:37 | Обновлено 05 октября 2023, 13:42
277
0

Шахтер одержал 10-ю волевую победу в еврокубках в гостях

Горняки трижды совершали камбек в матчах с бельгийцами

05 октября 2023, 13:37 | Обновлено 05 октября 2023, 13:42
277
0
Шахтер одержал 10-ю волевую победу в еврокубках в гостях
ФК Шахтер

В матче с «Антверпеном» (3:2) «Шахтер» одержал 10-ю волевую победу в еврокубках на чужих полях. 7 раз горняки праздновали викторию, уступая хозяевам по ходу встречи, в Лиге чемпионов, 2 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 1 – в Кубке кубков.

«Оранжево-черные» совершали на выезде камбек с командами из 8 стран, при этом чаще других с бельгийцами – трижды.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 гостевых волевых побед Шахтера в еврокубках

Дата

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

1.

03.11.1976

КУ

1/16

Гонвед

3:2

2.

18.09.1997

КК

1/16

Боавишта

3:2

3.

23.08.2006

ЛЧ

КР3

Легия

3:2

4.

16.02.2011

ЛЧ

1/8

Рома

3:2

5.

20.11.2012

ЛЧ

ГТ

Норшелланн

5:2

6.

03.11.2016

ЛЕ

ГТ

Гент

5:3

7.

17.10.2017

ЛЧ

ГТ

Фейеноорд

2:1

8.

01.10.2019

ЛЧ

ГТ

Аталанта

2:1

9.

03.08.2021

ЛЧ

КР3

Генк

2:1

10.

04.10.2023

ЛЧ

ГТ

Антверпен

3:2

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КК - Кубок кубков; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд.

По теме:
Ярослав ХОМА: «Благодаря фарту Шахтер приблизил еврокубковую весну»
Ярослав Ракицкий провел 400-й матч в украинской карьере
Ракицкий в команде лучших игроков недели ЛЧ по версии WhoScored
цифры и факты Шахтер Донецк Антверпен - Шахтер
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей Ярмоленко не сыграет за сборную в октябре. Вместо него – Русин
Футбол | 04 октября 2023, 16:27 27
Андрей Ярмоленко не сыграет за сборную в октябре. Вместо него – Русин
Андрей Ярмоленко не сыграет за сборную в октябре. Вместо него – Русин

Капитан сборной Украины получил травму

Дарио СРНА: «Мы увидели настоящий Шахтер. Знаем, куда двигаемся»
Футбол | 05 октября 2023, 11:05 0
Дарио СРНА: «Мы увидели настоящий Шахтер. Знаем, куда двигаемся»
Дарио СРНА: «Мы увидели настоящий Шахтер. Знаем, куда двигаемся»

Хорват доволен вторым таймом

Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтер догнал Порту, Барселона упрочила лидерство
Футбол | 05.10.2023, 00:35
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтер догнал Порту, Барселона упрочила лидерство
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтер догнал Порту, Барселона упрочила лидерство
Калинина второй четверг подряд проиграла Гарсии, на этот раз в Пекине
Теннис | 05.10.2023, 09:02
Калинина второй четверг подряд проиграла Гарсии, на этот раз в Пекине
Калинина второй четверг подряд проиграла Гарсии, на этот раз в Пекине
Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
Футбол | 04.10.2023, 21:41
Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-чемпион мира по биатлону завершит карьеру в следующем году
Экс-чемпион мира по биатлону завершит карьеру в следующем году
03.10.2023, 15:58
Биатлон
Топ-матч Трубина в ЛЧ, провал Зинченко и Ко, фиаско волейболистов, гол Нея
Топ-матч Трубина в ЛЧ, провал Зинченко и Ко, фиаско волейболистов, гол Нея
04.10.2023, 06:00
Футбол
В Пекине поперло. Костюк обыграла 7-ю ракетку мира на пути в третий раунд
В Пекине поперло. Костюк обыграла 7-ю ракетку мира на пути в третий раунд
03.10.2023, 11:27 32
Теннис
ЧИСОРА – о бое Фьюри с Усиком: «Это как отобрать конфету у ребенка»
ЧИСОРА – о бое Фьюри с Усиком: «Это как отобрать конфету у ребенка»
03.10.2023, 13:12
Бокс
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед
04.10.2023, 21:25 1
Футбол
Кризис в Шахтере: старую команду разрушили, кто же построит новую
Кризис в Шахтере: старую команду разрушили, кто же построит новую
03.10.2023, 16:03 44
Футбол
Шахтер рассматривает Тудора как замену ван Леувену
Шахтер рассматривает Тудора как замену ван Леувену
04.10.2023, 13:02 25
Футбол
Хайдук перенес матч ради вратаря сборной Украины
Хайдук перенес матч ради вратаря сборной Украины
03.10.2023, 12:55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем