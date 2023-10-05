Даниил Сикан оформил юбилейный дубль в Лиге чемпионов

Дубль 22-летнего форварда горняков Даниила Сикана в матче с «Антверпеном» (3:2) стал 50-м для игроков украинских клубов в Лиге (Кубке) чемпионов.

26 раз наши футболисты забивали по два мяча в гостях и 24 – дома. 27 дуплетов записали в свой актив бомбардиры «Динамо», 20 – «Шахтера», 2 – «Днепра» и 1 «Металлиста».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные дубли игроков украинских клубов в Лиге чемпионов

Дубль Дата Стадия Игрок Клуб Соперник Счет 1-й 17.09.1975 1/16 Виктор КОЛОТОВ Динамо Олимпиакос 2:2 (г) 10-й 14.09.1994 ГТ Виктор ЛЕОНЕНКО Динамо Спартак М 3:2 (д) 20-й 08.08.2001 КР3 Валентин БЕЛЬКЕВИЧ Динамо Стяуа 4:2 (г) 30-й 23.08.2006 КР3 Максим ШАЦКИХ Динамо Фенербахче 2:2 (г) 40-й 20.11.2012 ГТ ВИЛЛИАН Шахтер Норшелланн 5:2 (г) 50-й 04.10.2023 ГТ Даниил СИКАН Шахтер Антверпен 3:2 (г)

ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд.