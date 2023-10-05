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Лига чемпионов
05 октября 2023, 13:23 | Обновлено 05 октября 2023, 13:36
178
0

Даниил Сикан оформил юбилейный дубль в Лиге чемпионов

Игроки украинских клубов сделали 50-й дубль в Лиге чемпионов

05 октября 2023, 13:23 | Обновлено 05 октября 2023, 13:36
178
0
Даниил Сикан оформил юбилейный дубль в Лиге чемпионов
ФК Шахтер. Даниил Сикан

Дубль 22-летнего форварда горняков Даниила Сикана в матче с «Антверпеном» (3:2) стал 50-м для игроков украинских клубов в Лиге (Кубке) чемпионов.

26 раз наши футболисты забивали по два мяча в гостях и 24 – дома. 27 дуплетов записали в свой актив бомбардиры «Динамо», 20 – «Шахтера», 2 – «Днепра» и 1 «Металлиста».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные дубли игроков украинских клубов в Лиге чемпионов

Дубль

Дата

Стадия

Игрок

Клуб

Соперник

Счет

1-й

17.09.1975

1/16

Виктор КОЛОТОВ

Динамо

Олимпиакос

2:2 (г)

10-й

14.09.1994

ГТ

Виктор ЛЕОНЕНКО

Динамо

Спартак М

3:2 (д)

20-й

08.08.2001

КР3

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

Динамо

Стяуа

4:2 (г)

30-й

23.08.2006

КР3

Максим ШАЦКИХ

Динамо

Фенербахче

2:2 (г)

40-й

20.11.2012

ГТ

ВИЛЛИАН

Шахтер

Норшелланн

5:2 (г)

50-й

04.10.2023

ГТ

Даниил СИКАН

Шахтер

Антверпен

3:2 (г)

ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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