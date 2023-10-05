Даниил Сикан оформил юбилейный дубль в Лиге чемпионов
Игроки украинских клубов сделали 50-й дубль в Лиге чемпионов
Дубль 22-летнего форварда горняков Даниила Сикана в матче с «Антверпеном» (3:2) стал 50-м для игроков украинских клубов в Лиге (Кубке) чемпионов.
26 раз наши футболисты забивали по два мяча в гостях и 24 – дома. 27 дуплетов записали в свой актив бомбардиры «Динамо», 20 – «Шахтера», 2 – «Днепра» и 1 «Металлиста».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные дубли игроков украинских клубов в Лиге чемпионов
|
Дубль
|
Дата
|
Стадия
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
17.09.1975
|
1/16
|
Виктор КОЛОТОВ
|
Динамо
|
Олимпиакос
|
2:2 (г)
|
10-й
|
14.09.1994
|
ГТ
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
Динамо
|
Спартак М
|
3:2 (д)
|
20-й
|
08.08.2001
|
КР3
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
Динамо
|
Стяуа
|
4:2 (г)
|
30-й
|
23.08.2006
|
КР3
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо
|
Фенербахче
|
2:2 (г)
|
40-й
|
20.11.2012
|
ГТ
|
ВИЛЛИАН
|
Шахтер
|
Норшелланн
|
5:2 (г)
|
50-й
|
04.10.2023
|
ГТ
|
Даниил СИКАН
|
Шахтер
|
Антверпен
|
3:2 (г)
ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд.
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