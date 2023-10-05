Украинцы забили 70-й мяч бельгийцам в еврокубках
Автором юбилейного гола стал Даниил Сикан
Первый мяч, забитый Даниилом Сиканом «Антверпену», стал 70-м для украинских клубов в еврокубковых баталиях с командами из Бельгии.
40 раз наши игроки поражали ворота бельгийцев на своем поле и 32 (здесь и далее с учетом гола Ярослава Ракицкого и второго мяча Сикана) – в гостях, по 35 в Лиге чемпионов и Лиге Европы (Кубке УЕФА), по 1 – в Кубке кубков и Лиге конференций. 34 мяча забил «Шахтер», 25 – «Динамо», 6 – «Заря», 4 – «Днепр», 2 – «Александрия» и 1 – «Ворскла».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы украинских клубов в матчах против команд из Бельгии
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
21.10.1992
|
КУ
|
1/16
|
Павел ШКАПЕНКО
|
Динамо
|
Андерлехт
|
20' (1:0)
|
2:4 (г)
|
10-й
|
14.08.2002
|
ЛЧ
|
КР3
|
Джулиус АГАХОВА
|
Шахтер
|
Брюгге
|
47' (1:0)
|
1:1 (д)
|
20-й
|
21.10.2004
|
КУ
|
ГТ
|
Олег ВЕНГЛИНСКИЙ
|
Днепр
|
Брюгге
|
62' (3:2)
|
3:2 (д)
|
30-й
|
04.08.2010
|
ЛЧ
|
КР3
|
Олег ГУСЕВ
|
Динамо
|
Гент
|
89' (3:1)
|
3:1 (г)
|
40-й
|
10.03.2016
|
ЛЕ
|
1/8
|
Александр КУЧЕР
|
Шахтер
|
Андерлехт
|
24' (2:0)
|
3:1 (д)
|
50-й
|
03.11.2016
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
Шахтер
|
Гент
|
45+3' (3:1)
|
5:3 (г)
|
60-й
|
29.09.2020
|
ЛЧ
|
КР4
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Динамо
|
Гент
|
9' (1:0)
|
3:0 (д)
|
70-й
|
04.10.2023
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Даниил СИКАН
|
Шахтер
|
Антверпен
|
48' (1:2)
|
3:2 (г)
ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
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