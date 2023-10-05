Украинцы забили 70-й мяч бельгийцам в еврокубках

Первый мяч, забитый Даниилом Сиканом «Антверпену», стал 70-м для украинских клубов в еврокубковых баталиях с командами из Бельгии.

40 раз наши игроки поражали ворота бельгийцев на своем поле и 32 (здесь и далее с учетом гола Ярослава Ракицкого и второго мяча Сикана) – в гостях, по 35 в Лиге чемпионов и Лиге Европы (Кубке УЕФА), по 1 – в Кубке кубков и Лиге конференций. 34 мяча забил «Шахтер», 25 – «Динамо», 6 – «Заря», 4 – «Днепр», 2 – «Александрия» и 1 – «Ворскла».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы украинских клубов в матчах против команд из Бельгии

Гол Дата Ранг Стадия Игрок Клуб Соперник Минута Счет 1-й 21.10.1992 КУ 1/16 Павел ШКАПЕНКО Динамо Андерлехт 20' (1:0) 2:4 (г) 10-й 14.08.2002 ЛЧ КР3 Джулиус АГАХОВА Шахтер Брюгге 47' (1:0) 1:1 (д) 20-й 21.10.2004 КУ ГТ Олег ВЕНГЛИНСКИЙ Днепр Брюгге 62' (3:2) 3:2 (д) 30-й 04.08.2010 ЛЧ КР3 Олег ГУСЕВ Динамо Гент 89' (3:1) 3:1 (г) 40-й 10.03.2016 ЛЕ 1/8 Александр КУЧЕР Шахтер Андерлехт 24' (2:0) 3:1 (д) 50-й 03.11.2016 ЛЕ ГТ Тарас СТЕПАНЕНКО Шахтер Гент 45+3' (3:1) 5:3 (г) 60-й 29.09.2020 ЛЧ КР4 Виталий БУЯЛЬСКИЙ Динамо Гент 9' (1:0) 3:0 (д) 70-й 04.10.2023 ЛЧ ГТ Даниил СИКАН Шахтер Антверпен 48' (1:2) 3:2 (г)

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.