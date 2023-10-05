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Лига чемпионов
05 октября 2023, 13:14 | Обновлено 05 октября 2023, 13:40
107
0

Украинцы забили 70-й мяч бельгийцам в еврокубках

Автором юбилейного гола стал Даниил Сикан

05 октября 2023, 13:14 | Обновлено 05 октября 2023, 13:40
107
0
Украинцы забили 70-й мяч бельгийцам в еврокубках
ФК Шахтер. Даниил Сикан

Первый мяч, забитый Даниилом Сиканом «Антверпену», стал 70-м для украинских клубов в еврокубковых баталиях с командами из Бельгии.

40 раз наши игроки поражали ворота бельгийцев на своем поле и 32 (здесь и далее с учетом гола Ярослава Ракицкого и второго мяча Сикана) – в гостях, по 35 в Лиге чемпионов и Лиге Европы (Кубке УЕФА), по 1 – в Кубке кубков и Лиге конференций. 34 мяча забил «Шахтер», 25 – «Динамо», 6 – «Заря», 4 – «Днепр», 2 – «Александрия» и 1 – «Ворскла».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы украинских клубов в матчах против команд из Бельгии

Гол

Дата

Ранг

Стадия

Игрок

Клуб

Соперник

Минута

Счет

1-й

21.10.1992

КУ

1/16

Павел ШКАПЕНКО

Динамо

Андерлехт

20' (1:0)

2:4 (г)

10-й

14.08.2002

ЛЧ

КР3

Джулиус АГАХОВА

Шахтер

Брюгге

47' (1:0)

1:1 (д)

20-й

21.10.2004

КУ

ГТ

Олег ВЕНГЛИНСКИЙ

Днепр

Брюгге

62' (3:2)

3:2 (д)

30-й

04.08.2010

ЛЧ

КР3

Олег ГУСЕВ

Динамо

Гент

89' (3:1)

3:1 (г)

40-й

10.03.2016

ЛЕ

1/8

Александр КУЧЕР

Шахтер

Андерлехт

24' (2:0)

3:1 (д)

50-й

03.11.2016

ЛЕ

ГТ

Тарас СТЕПАНЕНКО

Шахтер

Гент

45+3' (3:1)

5:3 (г)

60-й

29.09.2020

ЛЧ

КР4

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Динамо

Гент

9' (1:0)

3:0 (д)

70-й

04.10.2023

ЛЧ

ГТ

Даниил СИКАН

Шахтер

Антверпен

48' (1:2)

3:2 (г)

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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