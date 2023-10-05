Шахтер в матче с Антверпеном отметил несколько голевых юбилеев
Горняки забили 150-й мяч в основном турнире Лиги чемпионов, в том числе 70-й - в гостях
Первый гол Даниила Сикана в матче с «Антверпеном» (3:2) стал 150-м для «Шахтера» в основном турнире Лиги чемпионов, в том числе 70-м - в гостях. Свою лепту в юбилей внесли 48 футболистов оранжево-черных и 2 «самострельщика» команд-соперниц. Чаще других забивали у дончан бразильцы Луис Адриану – 20 мячей, Алекс Тейшейра – 11, Жадсон – 9, Виллиан – 8 и Дуглас Коста – 6.
К слову, юбилейным оказался и гол Ярослава Ракицкого – 100-м для горняков на чужих полях в Лиге чемпионов, включая квалификацию.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы Шахтера в основном турнире Лиги чемпионов
|
Гол
|
Дата
|
Игрок
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
20.09.2000
|
Алексей БАХАРЕВ
|
Арсенал
|
26’ (1:0)
|
2:3 (г)
|
50-й
|
08.12.2010
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
Брага
|
83’ (2:0)
|
2:0 (д)
|
100-й
|
03.11.2015
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
Мальме
|
29’ (1:0)
|
4:0 (д)
|
150-й
|
04.10.2023
|
Даниил СИКАН
|
Антверпен
|
48’ (1:2)
|
3:2 (г)
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