Шахтер в матче с Антверпеном отметил несколько голевых юбилеев

Первый гол Даниила Сикана в матче с «Антверпеном» (3:2) стал 150-м для «Шахтера» в основном турнире Лиги чемпионов, в том числе 70-м - в гостях. Свою лепту в юбилей внесли 48 футболистов оранжево-черных и 2 «самострельщика» команд-соперниц. Чаще других забивали у дончан бразильцы Луис Адриану – 20 мячей, Алекс Тейшейра – 11, Жадсон – 9, Виллиан – 8 и Дуглас Коста – 6.

К слову, юбилейным оказался и гол Ярослава Ракицкого – 100-м для горняков на чужих полях в Лиге чемпионов, включая квалификацию.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы Шахтера в основном турнире Лиги чемпионов