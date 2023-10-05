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Лига чемпионов
05 октября 2023, 13:04 | Обновлено 05 октября 2023, 13:09
103
0

Шахтер в матче с Антверпеном отметил несколько голевых юбилеев

Горняки забили 150-й мяч в основном турнире Лиги чемпионов, в том числе 70-й - в гостях

05 октября 2023, 13:04 | Обновлено 05 октября 2023, 13:09
103
0
Шахтер в матче с Антверпеном отметил несколько голевых юбилеев
ФК Шахтер. Даниил Сикан

Первый гол Даниила Сикана в матче с «Антверпеном» (3:2) стал 150-м для «Шахтера» в основном турнире Лиги чемпионов, в том числе 70-м - в гостях. Свою лепту в юбилей внесли 48 футболистов оранжево-черных и 2 «самострельщика» команд-соперниц. Чаще других забивали у дончан бразильцы Луис Адриану – 20 мячей, Алекс Тейшейра – 11, Жадсон – 9, Виллиан – 8 и Дуглас Коста – 6.

К слову, юбилейным оказался и гол Ярослава Ракицкого – 100-м для горняков на чужих полях в Лиге чемпионов, включая квалификацию.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы Шахтера в основном турнире Лиги чемпионов

Гол

Дата

Игрок

Соперник

Минута

Счет

1-й

20.09.2000

Алексей БАХАРЕВ

Арсенал

26’ (1:0)

2:3 (г)

50-й

08.12.2010

ЛУИС АДРИАНУ

Брага

83’ (2:0)

2:0 (д)

100-й

03.11.2015

Александр ГЛАДКИЙ

Мальме

29’ (1:0)

4:0 (д)

150-й

04.10.2023

Даниил СИКАН

Антверпен

48’ (1:2)

3:2 (г)
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Источник Sport.ua
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