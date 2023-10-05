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Лига чемпионов
05 октября 2023, 12:50 | Обновлено 05 октября 2023, 13:02
304
0

Шахтер впервые одержал победу в еврокубках, отыграв фору в два мяча

Горняки отпраздновали 50-ю викторию в еврокубках на чужих полях

05 октября 2023, 12:50 | Обновлено 05 октября 2023, 13:02
304
0
Шахтер впервые одержал победу в еврокубках, отыграв фору в два мяча
ФК Шахтер

«Шахтер» стал третьим украинским клубом, который сумел отпраздновать викторию в еврокубках, отыграв фору в два мяча. Ранее подобный камбек дважды совершило «Динамо»: в групповом раунде Лиги чемпионов-1994/95 с московским «Спартаком» (3:2) и в групповом турнире Лиги Европы-2017/18 с сербским «Партизаном» (3:2), а также «Днепр» во втором раунде квалификации Кубка УЕФА-2005/06 с армянским «Бананцем» (4:2).

Между тем победа нал «Антверпеном» стала 50-й для «Шахтера» в еврокубках на чужих полях. 25 раз горняки добивались успеха на выезде в Лиге чемпионов, 21 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 4 – в Кубке кубков.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные гостевые победы Шахтера в еврокубках

Победа

Дата

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

Тренер «Шахтера»

1-я

03.11.1976

КУ

1/16

Гонвед

3:2

Владимир САЛЬКОВ

10-я

24.02.2005

КУ

1/16

Шальке

1:0

Мирча ЛУЧЕСКУ

20-я

09.12.2008

ЛЧ

ГТ

Барселона

3:2

Мирча ЛУЧЕСКУ

30-я

17.09.2013

ЛЧ

ГТ

Реал Сосьедад

2:0

Мирча ЛУЧЕСКУ

40-я

16.02.2017

ЛЕ

1/16

Сельта

1:0

Паулу ФОНСЕКА

50-я

04.10.2023

ЛЧ

ГТ

Антверпен

3:2

Патрик ВАН ЛЕУВЕН

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир.

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Источник Sport.ua
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