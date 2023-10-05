Шахтер впервые одержал победу в еврокубках, отыграв фору в два мяча
Горняки отпраздновали 50-ю викторию в еврокубках на чужих полях
«Шахтер» стал третьим украинским клубом, который сумел отпраздновать викторию в еврокубках, отыграв фору в два мяча. Ранее подобный камбек дважды совершило «Динамо»: в групповом раунде Лиги чемпионов-1994/95 с московским «Спартаком» (3:2) и в групповом турнире Лиги Европы-2017/18 с сербским «Партизаном» (3:2), а также «Днепр» во втором раунде квалификации Кубка УЕФА-2005/06 с армянским «Бананцем» (4:2).
Между тем победа нал «Антверпеном» стала 50-й для «Шахтера» в еврокубках на чужих полях. 25 раз горняки добивались успеха на выезде в Лиге чемпионов, 21 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 4 – в Кубке кубков.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные гостевые победы Шахтера в еврокубках
|
Победа
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
Тренер «Шахтера»
|
1-я
|
03.11.1976
|
КУ
|
1/16
|
Гонвед
|
3:2
|
Владимир САЛЬКОВ
|
10-я
|
24.02.2005
|
КУ
|
1/16
|
Шальке
|
1:0
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
20-я
|
09.12.2008
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Барселона
|
3:2
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
30-я
|
17.09.2013
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Реал Сосьедад
|
2:0
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
40-я
|
16.02.2017
|
ЛЕ
|
1/16
|
Сельта
|
1:0
|
Паулу ФОНСЕКА
|
50-я
|
04.10.2023
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Антверпен
|
3:2
|
Патрик ВАН ЛЕУВЕН
ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир.
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