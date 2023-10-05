Шахтер впервые одержал победу в еврокубках, отыграв фору в два мяча

«Шахтер» стал третьим украинским клубом, который сумел отпраздновать викторию в еврокубках, отыграв фору в два мяча. Ранее подобный камбек дважды совершило «Динамо»: в групповом раунде Лиги чемпионов-1994/95 с московским «Спартаком» (3:2) и в групповом турнире Лиги Европы-2017/18 с сербским «Партизаном» (3:2), а также «Днепр» во втором раунде квалификации Кубка УЕФА-2005/06 с армянским «Бананцем» (4:2).

Между тем победа нал «Антверпеном» стала 50-й для «Шахтера» в еврокубках на чужих полях. 25 раз горняки добивались успеха на выезде в Лиге чемпионов, 21 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 4 – в Кубке кубков.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные гостевые победы Шахтера в еврокубках

Победа Дата Ранг Стадия Соперник Счет Тренер «Шахтера» 1-я 03.11.1976 КУ 1/16 Гонвед 3:2 Владимир САЛЬКОВ 10-я 24.02.2005 КУ 1/16 Шальке 1:0 Мирча ЛУЧЕСКУ 20-я 09.12.2008 ЛЧ ГТ Барселона 3:2 Мирча ЛУЧЕСКУ 30-я 17.09.2013 ЛЧ ГТ Реал Сосьедад 2:0 Мирча ЛУЧЕСКУ 40-я 16.02.2017 ЛЕ 1/16 Сельта 1:0 Паулу ФОНСЕКА 50-я 04.10.2023 ЛЧ ГТ Антверпен 3:2 Патрик ВАН ЛЕУВЕН

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир.