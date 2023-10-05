Без Сикана. Четыре претендента на звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА определил претендентов на звание лучшего игрока недели по итогам 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Форвард Шахтера Даниил Сикан, оформивший дубль, в список не попал.

На звание лучшего претендуют форвард МЮ Расмус Хойлунд (дубль), нападающий Атлетико Альваро Мората (дубль), хавбек Реала Джуд Беллингем (гол и результативная передача) и хавбек Браги Брума (гол и результативная передача).

Шахтер в матче с Антверпеном оформил яркий камбэк и выиграл 3:2.