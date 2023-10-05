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  4. ФОТО. Фабрицио РОМАНО – о Трубине: «Голкипер – монстр»
Лига чемпионов
05 октября 2023, 11:40 | Обновлено 05 октября 2023, 11:47
1612
1

ФОТО. Фабрицио РОМАНО – о Трубине: «Голкипер – монстр»

Украинский голкипер «Бенфики» подарил форму известному инсайдеру

05 октября 2023, 11:40 | Обновлено 05 октября 2023, 11:47
1612
1
ФОТО. Фабрицио РОМАНО – о Трубине: «Голкипер – монстр»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

3 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов в группе D между клубами «Интер» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу итальянской команды.

Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе команды и выдал великолепный матч.

После встречи известному инсайдеру Фабрицио Романо удалось заполучить джерси украинского футболиста.

Романо запостил в инстаграме фотографию с формой и написал: «Голкипер – монстр. Спасибо, брат».

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Фабрицио Романо Бенфика Интер Милан Лига чемпионов Анатолий Трубин Интер - Бенфика
Источник Instagram
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MrStepanovM .
отак от грати в європейському клубі, навіть не сильно і ТОП...
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