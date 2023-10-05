ФОТО. Фабрицио РОМАНО – о Трубине: «Голкипер – монстр»

3 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов в группе D между клубами «Интер» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу итальянской команды.

Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе команды и выдал великолепный матч.

После встречи известному инсайдеру Фабрицио Романо удалось заполучить джерси украинского футболиста.

Романо запостил в инстаграме фотографию с формой и написал: «Голкипер – монстр. Спасибо, брат».