Дарио СРНА: «Мы увидели настоящий Шахтер. Знаем, куда двигаемся»

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна доволен тем, как команда сыграла во втором тайме матча Лиги чемпионов против «Антверпена», оформив камбэк с 0:2 и выиграв со счетом 3:2.

Функционер после яркой победы оценил последние слухи о возможном увольнении тренера Патрика ван Леувена.

– Во-первых, слухи всегда были, есть и будут. Конечно, последние матчи нас не устраивают – как по результату, так и по качеству игры. Но сегодня мы увидели настоящий «Шахтер». В жизни всегда нужно время. Мы знаем, куда мы двигаемся. Я уже сказал вам после «Порту», что принимаю все удары от болельщиков, что касается спортивной части. Я принимаю всю критику на себя. Я верю в команду, верю в тренерский штаб и верю в наш результат.

Сегодня болельщики футбола должны аплодировать нашей команде за второй тайм. Мы играем не только за «Шахтер» – мы играем за всю Украину, за футбольный коэффициент, который нам нужен кровь из носа. Поэтому сегодня мы можем аплодировать нашим футболистам, которые вернулись после 2:0 и выиграли 3:2 с сумасшедшей игрой и самоотдачей.