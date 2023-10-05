Дарио СРНА: «Мы увидели настоящий Шахтер. Знаем, куда двигаемся»
Хорват доволен вторым таймом
Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна доволен тем, как команда сыграла во втором тайме матча Лиги чемпионов против «Антверпена», оформив камбэк с 0:2 и выиграв со счетом 3:2.
Функционер после яркой победы оценил последние слухи о возможном увольнении тренера Патрика ван Леувена.
– Во-первых, слухи всегда были, есть и будут. Конечно, последние матчи нас не устраивают – как по результату, так и по качеству игры. Но сегодня мы увидели настоящий «Шахтер». В жизни всегда нужно время. Мы знаем, куда мы двигаемся. Я уже сказал вам после «Порту», что принимаю все удары от болельщиков, что касается спортивной части. Я принимаю всю критику на себя. Я верю в команду, верю в тренерский штаб и верю в наш результат.
Сегодня болельщики футбола должны аплодировать нашей команде за второй тайм. Мы играем не только за «Шахтер» – мы играем за всю Украину, за футбольный коэффициент, который нам нужен кровь из носа. Поэтому сегодня мы можем аплодировать нашим футболистам, которые вернулись после 2:0 и выиграли 3:2 с сумасшедшей игрой и самоотдачей.
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