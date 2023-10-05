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Лига чемпионов
05 октября 2023, 09:55 |
2330
2

Бельгийский журналист сел в лужу из-за волевой победы Шахтера

Репортер верил, что после первого тайма «Антверпен» уже не упустит своего

05 октября 2023, 09:55 |
2330
2
Бельгийский журналист сел в лужу из-за волевой победы Шахтера
shakhtar.com

Бельгийский журналист Ярно Берто накануне оказался жертвой гневных и ироничных сообщений со стороны болельщиков, так как после первого тайма матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов между «Антверпеном» и «Шахтером», когда счет был 2:0, заявил, что чемпион Бельгии добудет свою первую победу в турнире.

«Антверпен» находится на пути к своей первой победе в Лиге чемпионов. Для этого потребовалось два матча, хотя есть другие бельгийские команды, которым пришлось ждать этого дольше», - заявил Берто.

В конечном итоге Ярно Берто сел в лужу, потому как финальный счет поединка оказался в пользу «Шахтера» - 3:2.

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Шахтер Донецк Антверпен Антверпен - Шахтер Лига чемпионов
Источник voetbal24.be
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samird
Нічого такого особливого. "Довбодятел звичайний" - вид широко розповсюджений по всьому світу. Аж занадто. 
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+3
ManUtd
«Друзі, це перемога!» - шарафутдінов (с) 
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