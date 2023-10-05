Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КАРИКАТУРА ДНЯ. Месси и Неймар ухохатываются над поражением ПСЖ
Лига чемпионов
05 октября 2023, 09:59 | Обновлено 05 октября 2023, 10:01
1845
1

КАРИКАТУРА ДНЯ. Месси и Неймар ухохатываются над поражением ПСЖ

Парижане очень больно биты в Ньюкасле

05 октября 2023, 09:59 | Обновлено 05 октября 2023, 10:01
1845
1
КАРИКАТУРА ДНЯ. Месси и Неймар ухохатываются над поражением ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов «Ньюкасл» дома разгромил «ПСЖ» со счетом 4:1.

Портал Bleacher Report пофантазировал на тему того, как бывшие лидеры парижан Лионель Месси и Неймар могли бы отреагировать на это поражение, изобразив их веселый разговор по телефону.

«Месси и Неймар наблюдают за тем, как обновленный «ПСЖ» терпит поражение «Ньюкасла», – гласит подпись к рисунку.

Bleacher Report – американский сайт, посвященный спорту и спортивной культуре.

По теме:
Даниил СИКАН: «Я сам в шоке. В перерыве ничего особенного не было»
Бельгийский журналист сел в лужу из-за волевой победы Шахтера
Дмитрий РИЗНЫК: «Так играть нельзя. Хорошо, что Шахтеру удалось собраться»
Ньюкасл ПСЖ Лига чемпионов карикатуры Килиан Мбаппе
Источник Bleacher Report
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лаутаро МАРТИНЕС: «Трубин – прекрасный голкипер, я поздравил его»
Футбол | 04 октября 2023, 11:27 3
Лаутаро МАРТИНЕС: «Трубин – прекрасный голкипер, я поздравил его»
Лаутаро МАРТИНЕС: «Трубин – прекрасный голкипер, я поздравил его»

Форвард «Интера» – о матче против «Бенфики»

ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед
Футбол | 04 октября 2023, 21:25 0
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед

В матче 2-го тура Лиги чемпионов «Шахтер» на выезде играет с «Антверпеном»

Дали бой фавориту. Украина только в пятом сете проиграла Бразилии
Волейбол | 05.10.2023, 05:05
Дали бой фавориту. Украина только в пятом сете проиграла Бразилии
Дали бой фавориту. Украина только в пятом сете проиграла Бразилии
Интер Майами потерпел разгромное поражение. Кривцов отыграл весь матч
Футбол | 05.10.2023, 05:39
Интер Майами потерпел разгромное поражение. Кривцов отыграл весь матч
Интер Майами потерпел разгромное поражение. Кривцов отыграл весь матч
Денег не будет. Тоттенхэм не собирается платить Шахтеру за Соломона
Футбол | 05.10.2023, 10:09
Денег не будет. Тоттенхэм не собирается платить Шахтеру за Соломона
Денег не будет. Тоттенхэм не собирается платить Шахтеру за Соломона
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
команда Мессі також програла 4:1
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-чемпион мира по биатлону завершит карьеру в следующем году
Экс-чемпион мира по биатлону завершит карьеру в следующем году
03.10.2023, 15:58
Биатлон
Топ-матч Трубина в ЛЧ, провал Зинченко и Ко, фиаско волейболистов, гол Нея
Топ-матч Трубина в ЛЧ, провал Зинченко и Ко, фиаско волейболистов, гол Нея
04.10.2023, 06:00
Футбол
ВИДЕО. Остановить матч? Разговор судьи и VAR в скандальной игре Ливерпуля
ВИДЕО. Остановить матч? Разговор судьи и VAR в скандальной игре Ливерпуля
04.10.2023, 04:37 9
Футбол
ЧИСОРА – о бое Фьюри с Усиком: «Это как отобрать конфету у ребенка»
ЧИСОРА – о бое Фьюри с Усиком: «Это как отобрать конфету у ребенка»
03.10.2023, 13:12
Бокс
Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
04.10.2023, 22:10 16
Футбол
Шахтер рассматривает Тудора как замену ван Леувену
Шахтер рассматривает Тудора как замену ван Леувену
04.10.2023, 13:02 25
Футбол
Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
04.10.2023, 21:41 184
Футбол
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
05.10.2023, 05:03 4
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем