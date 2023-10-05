КАРИКАТУРА ДНЯ. Месси и Неймар ухохатываются над поражением ПСЖ

В матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов «Ньюкасл» дома разгромил «ПСЖ» со счетом 4:1.

Портал Bleacher Report пофантазировал на тему того, как бывшие лидеры парижан Лионель Месси и Неймар могли бы отреагировать на это поражение, изобразив их веселый разговор по телефону.

«Месси и Неймар наблюдают за тем, как обновленный «ПСЖ» терпит поражение «Ньюкасла», – гласит подпись к рисунку.

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