Лига чемпионов05 октября 2023, 09:59 | Обновлено 05 октября 2023, 10:01
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КАРИКАТУРА ДНЯ. Месси и Неймар ухохатываются над поражением ПСЖ
Парижане очень больно биты в Ньюкасле
05 октября 2023, 09:59 | Обновлено 05 октября 2023, 10:01
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В матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов «Ньюкасл» дома разгромил «ПСЖ» со счетом 4:1.
Портал Bleacher Report пофантазировал на тему того, как бывшие лидеры парижан Лионель Месси и Неймар могли бы отреагировать на это поражение, изобразив их веселый разговор по телефону.
«Месси и Неймар наблюдают за тем, как обновленный «ПСЖ» терпит поражение «Ньюкасла», – гласит подпись к рисунку.
Bleacher Report – американский сайт, посвященный спорту и спортивной культуре.
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