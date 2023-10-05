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  4. Даниил СИКАН: «Я сам в шоке. В перерыве ничего особенного не было»
Лига чемпионов
05 октября 2023, 10:12 |
1104
2

Даниил СИКАН: «Я сам в шоке. В перерыве ничего особенного не было»

Один из героев матча оценил победу в Лиге чемпионов

05 октября 2023, 10:12 |
1104
2
Даниил СИКАН: «Я сам в шоке. В перерыве ничего особенного не было»
ФК Шахтер. Даниил Сикан

«Шахтер» в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Антверпена» уступал 0:2, но во втором тайме оформил камбэк и выиграл со счетом 3:2.

Игру оценил форвард Даниил Сикан, который оформил дубль.

– Поздравляем с победой, а лично тебя – с важными дебютными голами в Лиге чемпионов! Поединок получился очень насыщенным. Что ты можешь сказать о нем?
– Очень сложный матч, особенно в первом тайме. Но мы сделали свою игру благодаря, я считаю, нашим болельщикам, которых было очень много, и это было неожиданно для нас. Мы сделали камбек, как говорится, и взяли очень важные три очка.

– Во втором тайме мы увидели совершенно другую команду. Что произошло в перерыве? Как тренер вас настраивал?
– Если честно, то я сам в шоке. Ведь ничего такого особенного в перерыве не было: мы немного пообщались, собрались с эмоциями, с силами, вышли просто играть в настоящий футбол, как всегда играет «Шахтер».

– Этот матч ты наверняка запомнишь на всю жизнь. Вспомним твои голы, как ты видишь эти эпизоды?
– Я считаю, что это просто работа всей команды. Все видели, как мы вышли на второй тайм, это была совсем другая игра. И мои голы, и гол Ракицкого – это все командные действия.

– Ты получил очень приятную награду лучшему игроку матча УЕФА. Что это значит для тебя?
– Это такая маленькая мечта: всегда хотел получить эту награду, и я ее получил.

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Даниил Сикан Шахтер Донецк Антверпен - Шахтер Лига чемпионов
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 2
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Віктор Коробка
Ми трохи поспілкувалися, потім, таки відібрали у тренера арматурину, замазали синці - і вийшли на другий тайм. А так - нічого такого! 
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+1
Болела
Молодець. Свою роботу зробив. Хотілося щоб це не був Кравець 2.0 , матч з Валенсією і все. 
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0
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