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  4. Дмитрий РИЗНЫК: «Так играть нельзя. Хорошо, что Шахтеру удалось собраться»
Лига чемпионов
05 октября 2023, 09:50 |
593
1

Дмитрий РИЗНЫК: «Так играть нельзя. Хорошо, что Шахтеру удалось собраться»

Вратарь оценил камбэк команды

05 октября 2023, 09:50 |
593
1
Дмитрий РИЗНЫК: «Так играть нельзя. Хорошо, что Шахтеру удалось собраться»
ФК Шахтер. Дмитрий Ризнык

«Шахтер» в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Антверпена» уступал 0:2, но во втором тайме оформил камбэк и выиграл со счетом 3:2.

Игру оценил вратарь Дмитрий Ризнык.

– Дмитрий, матч подарил совершенно разные эмоции. Какие у тебя впечатления от этой игры?
– В первом тайме было видно, что где-то не доигрываем, возможно, не сразу вошли в игру. Затем вышли на второй тайм и прибавили, поэтому получили такой положительный для всех результат.

– Что касается первого тайма: что стало причиной двух пропущенных голов?
– Первый гол – это, наверное, вопрос концентрации. Первые минуты всегда тяжелые, тем более, мы играли на выезде и трибуны гнали свою родную команду вперед, поэтому они имели успех. Во втором голе была моя индивидуальная ошибка: думаю, что все-таки нужно было оставаться в воротах. Но хорошо, что все произошло, все развернулось, и мы одержали победу.

– Благодаря чему произошел такой камбек, ведь второй тайм был просто невероятный – с таким характером «Шахтера»?
– Действительно, мы в перерыве поговорили друг с другом, сказали, что играть так нельзя за эмблему, за такой клуб, представляя Украину. Потому все ребята собрались и выдали очень сильный второй тайм.

– Что можешь сказать о моменте с пенальти?
– Ну, пенальти там такой… Тарас сказал, что мяч попал там, он не успел убрать руку, и арбитр поставил. Благо, соперник не забил и подарил нам победу.

– Но ты был готов к удару?
– Да, мы смотрели, разбирали, кто и когда бьет, потому были готовы.

– На трибунах было очень много украинских болельщиков «Шахтера». Что чувствовали, когда они скандировали и постоянно поддерживали вас?
– Это было очень приятно! И действовало как успокоительное: когда есть частичка твоего мира, когда много земляков твоих, то было слышно, как они нас поддерживали. Спасибо всем – этот результат тоже для них.

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Шахтер Донецк Антверпен - Шахтер Дмитрий Ризнык Лига чемпионов
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 1
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Віктор Коробка
А Тарасу 15 років, він не знає, що коли суперник готує удар, треба руки завчасно ховати за спину! Я був дуже здивований цим пенальті від Тараса.
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