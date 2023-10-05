Ван Леувен поведал, что сказал игрокам Шахтера между таймами с Антверпеном

Главный тренер «Шахтера» Патрик ван Леувен поведал, что сказал игрокам своей команды в перерыве матча второго тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Антверпена», в котором «горняки» во второй 45-минутке развернули ход поединка, добыв волевую победу 3:2.

«Я сказал им, что сегодня они играют за всю Украину, за приезжих болельщиков на стадионе, а также за всех болельщиков в своей стране. Когда к перерыву счет стал 0:2, я предъявил им факты. Я сказал, что им должно быть стыдно. Мы внесли небольшие тактические коррективы, и после перерыва ребята исправили отставание. Они получили сигнал и действовали в соответствии с ним. Мы быстро забили первый мяч, и это помогло команде продолжить движение вперед. Таким образом, мы смогли забить еще два раза и выиграть матч».

«Антверпен» стартовал очень мощно. Наши игроки стали нервничать из-за высокого давления. Нас не переиграли, но удивили и в итоге мы отставали на два мяча. Мы слишком легко отдали сопернику эти два гола. Во втором тайме у «Антверпена» этого было немного меньше, и мои ребята поняли, что им нужно играть не только ради логотипа клуба», - сказал ван Леувен.

Напомним, перед матчем в СМИ циркулировала информация, что в случае неудачного исхода поединка против «Антверпена» Патрика ван Леувена могут уволить с занимаемой должности.