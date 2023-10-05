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  4. ВИДЕО. Setanta предлагает еще раз насладиться первым голом Мудрика в Челси
Англия
05 октября 2023, 09:20 |
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ВИДЕО. Setanta предлагает еще раз насладиться первым голом Мудрика в Челси

Украинцы не так часто забивают в АПЛ

05 октября 2023, 09:20 |
200
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ВИДЕО. Setanta предлагает еще раз насладиться первым голом Мудрика в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик и Маурисио Почеттино

В матче 7 тура АПЛ лондонский «Челси» со счетом 0:2 обыграл земляков из «Фулгема».

Первый гол за «аристократов» забил Михаил Мудрик, который на 18 минуте откликнулся на заброс Колвилла с левого фланга. Это был первый гол украинца в официальных матчах за «Челси».

Мудрик стал седьмым украинским футболистом, которому удалось забить гол в матчах элитного дивизиона чемпионата Англии.

До Мудрика в АПЛ забивали Сергей Ребров («Тоттенхэм»), Андрей Шевченко («Челси»), Андрей Воронин («Ливерпуль»), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»), Виталий Миколенко («Эвертон») и Александр Зинченко («Арсенал»).

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Источник Setanta Sports Ukraine
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