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  4. WTA вынуждена выплатить большую компенсацию организаторам турнира в Мексике
WTA
05 октября 2023, 08:26 |
687
0

WTA вынуждена выплатить большую компенсацию организаторам турнира в Мексике

Многие топовые теннисистки не сыграли в Гвадалахаре из-за сложного календаря

05 октября 2023, 08:26 |
687
0
WTA вынуждена выплатить большую компенсацию организаторам турнира в Мексике
Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Саккари и Кэролайн Доулхайд

Согласно официальным правилам, WTA была вынуждена выплатить на прошлой неделе 350 тысяч долларов организаторам турнира в Гвадалахаре из-за того, что турнир пропустило большинство игроков первой десятки мирового рейтинга.

В соревнованиях категории WTA 1000 приняли участие всего три представительницы топ-10: Онс Жабер, Мария Саккари и Каролин Гарсия.

Интересно, что в официальных правилах даже не предусматривают случая, когда только 3 игрока первой десятки принимают участие в турнире категории WTA 1000 (non-Mandatory).

Отметим, что у некоторых теннисисток были претензии к WTA относительно составления календаря сезона.

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WTA WTA Гвадалахара
Источник Twitter
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