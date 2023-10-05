WTA вынуждена выплатить большую компенсацию организаторам турнира в Мексике
Многие топовые теннисистки не сыграли в Гвадалахаре из-за сложного календаря
Согласно официальным правилам, WTA была вынуждена выплатить на прошлой неделе 350 тысяч долларов организаторам турнира в Гвадалахаре из-за того, что турнир пропустило большинство игроков первой десятки мирового рейтинга.
В соревнованиях категории WTA 1000 приняли участие всего три представительницы топ-10: Онс Жабер, Мария Саккари и Каролин Гарсия.
Интересно, что в официальных правилах даже не предусматривают случая, когда только 3 игрока первой десятки принимают участие в турнире категории WTA 1000 (non-Mandatory).
Отметим, что у некоторых теннисисток были претензии к WTA относительно составления календаря сезона.
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