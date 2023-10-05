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  4. ФОТО. Фаны Селтика растянули баннер с казнью Муссолини перед игрой с Лацио
Лига чемпионов
05 октября 2023, 07:28 |
963
1

ФОТО. Фаны Селтика растянули баннер с казнью Муссолини перед игрой с Лацио

Неожиданный перформанс от шотландцев

05 октября 2023, 07:28 |
963
1
ФОТО. Фаны Селтика растянули баннер с казнью Муссолини перед игрой с Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine

Фанаты «Селтика» перед матчем второго тура группового раунда Лиги чемпионов против «Лацио» (1:2) вывесили антифашистский баннер.

Перед стартом игры на трибуне появился огромный баннер с надписью «антифашисты «Селтика» и изображением казни Бенито Муссолини.

«Идите за своим лидером», – гласила одна из надписей на баннере. Также там написано «Lazio Vaffanculo» – с итальянского это переводится как «Лацио», иди на ***».

Отиметим, что «Лацио» забил победный гол на 90+5 минуте.

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Селтик Лига чемпионов Лацио фото
Источник Twitter
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Олександр
Треба щоб вболівальники шахтаря вивесили банер зі стратою фашиста путіна але у вати кішка тонка 
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