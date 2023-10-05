Лига чемпионов05 октября 2023, 07:28 |
963
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ФОТО. Фаны Селтика растянули баннер с казнью Муссолини перед игрой с Лацио
Неожиданный перформанс от шотландцев
05 октября 2023, 07:28 |
963
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Фанаты «Селтика» перед матчем второго тура группового раунда Лиги чемпионов против «Лацио» (1:2) вывесили антифашистский баннер.
Перед стартом игры на трибуне появился огромный баннер с надписью «антифашисты «Селтика» и изображением казни Бенито Муссолини.
«Идите за своим лидером», – гласила одна из надписей на баннере. Также там написано «Lazio Vaffanculo» – с итальянского это переводится как «Лацио», иди на ***».
Отиметим, что «Лацио» забил победный гол на 90+5 минуте.
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Треба щоб вболівальники шахтаря вивесили банер зі стратою фашиста путіна але у вати кішка тонка
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