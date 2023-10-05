ФОТО. Фаны Селтика растянули баннер с казнью Муссолини перед игрой с Лацио

Фанаты «Селтика» перед матчем второго тура группового раунда Лиги чемпионов против «Лацио» (1:2) вывесили антифашистский баннер.

Перед стартом игры на трибуне появился огромный баннер с надписью «антифашисты «Селтика» и изображением казни Бенито Муссолини.

«Идите за своим лидером», – гласила одна из надписей на баннере. Также там написано «Lazio Vaffanculo» – с итальянского это переводится как «Лацио», иди на ***».

Отиметим, что «Лацио» забил победный гол на 90+5 минуте.