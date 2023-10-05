Определено расписание матче сборной Украины U-19 на турнире в Сеуле

Юношеская сборная Украины U-19 (футболисты старше 2005 года рождения) выступит на международном турнире Seoul Cup, который состоится в столице Южной Кореи.

Сине-желтые примут участие в турнире, готовясь к квалификации Евро-2024 U-19. Кроме подопечных Олега Кузнецова на соревнованиях в Сеуле планируется выступление команд Южной Кореи, Марокко и Вьетнама. Турнир пройдет по круговой системе – каждый участник сыграет с каждым. Проведение соревнований запланировано на 11–15 октября.

А с 15 по 21 ноября юношеская сборная Украины будет играть в квалификационном раунде Евро-2024 U-19. По итогам жеребьевки сине-желтые встретятся с командами Словакии, Косово и Мальты (хозяин соревнований).

Календарь матчей сборной Украины U-19 на турнире в Сеуле

11.10.2023

01:30. Южная Корея – Украина

12.10.2023

22:00. Вьетнам – Украина

15.10.2023