Определено расписание матче сборной Украины U-19 на турнире в Сеуле
Подопечные Олега Кузнецова сыграют с Южной Кореей, Вьетнамом и Марокко
Юношеская сборная Украины U-19 (футболисты старше 2005 года рождения) выступит на международном турнире Seoul Cup, который состоится в столице Южной Кореи.
Сине-желтые примут участие в турнире, готовясь к квалификации Евро-2024 U-19. Кроме подопечных Олега Кузнецова на соревнованиях в Сеуле планируется выступление команд Южной Кореи, Марокко и Вьетнама. Турнир пройдет по круговой системе – каждый участник сыграет с каждым. Проведение соревнований запланировано на 11–15 октября.
А с 15 по 21 ноября юношеская сборная Украины будет играть в квалификационном раунде Евро-2024 U-19. По итогам жеребьевки сине-желтые встретятся с командами Словакии, Косово и Мальты (хозяин соревнований).
Календарь матчей сборной Украины U-19 на турнире в Сеуле
11.10.2023
- 01:30. Южная Корея – Украина
12.10.2023
- 22:00. Вьетнам – Украина
15.10.2023
- 18:30. Украина – Марокко
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