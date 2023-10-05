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Лига Чемпионов
Црвена Звезда
04.10.2023 22:00 – FT 2 : 2
Янг Бойз
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Лига чемпионов
05 октября 2023, 05:27 | Обновлено 05 октября 2023, 05:44
62
0

Црвена Звезда – Янг Бойз – 2:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов

05 октября 2023, 05:27 | Обновлено 05 октября 2023, 05:44
62
0
Црвена Звезда – Янг Бойз – 2:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 4 октября прошел матч 2-го тура Лиги чемпионов.

Сербский клуб Црвена Звезда и швейцарская команда Янг Бойз в напряженном матче сыграли вничью (2:2).

Лига чемпионов. Группа G. 2-й тур, 4 октября

Црвена Звезда (Сербия) – Янг Бойз (Швейцария) – 2:2

Голы: Ндиайе, 35, Букари, 88 – Угринич, 48, Иттен, 61 (пен).

Видеообзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Осман Букари (Црвена Звезда).
61’
ГОЛ ! С пенальти забил Седрик Иттен (Янг Бойз).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Филип Угринич (Янг Бойз).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Шериф Ндиайе (Црвена Звезда).
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Лига чемпионов Црвена Звезда Янг Бойз видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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