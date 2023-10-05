04.10.2023 22:00 – FT 2 : 2
Лига чемпионов05 октября 2023, 05:27 | Обновлено 05 октября 2023, 05:44
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Црвена Звезда – Янг Бойз – 2:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов
05 октября 2023, 05:27 | Обновлено 05 октября 2023, 05:44
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Вечером 4 октября прошел матч 2-го тура Лиги чемпионов.
Сербский клуб Црвена Звезда и швейцарская команда Янг Бойз в напряженном матче сыграли вничью (2:2).
Лига чемпионов. Группа G. 2-й тур, 4 октября
Црвена Звезда (Сербия) – Янг Бойз (Швейцария) – 2:2
Голы: Ндиайе, 35, Букари, 88 – Угринич, 48, Иттен, 61 (пен).
Видеообзор матча
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил Осман Букари (Црвена Звезда).
61’
ГОЛ ! С пенальти забил Седрик Иттен (Янг Бойз).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Филип Угринич (Янг Бойз).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Шериф Ндиайе (Црвена Звезда).
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