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Локомотив Киев
05.10.2023 15:00 - : -
Тростянец
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Украина. Вторая лига
05 октября 2023, 07:57 | Обновлено 05 октября 2023, 08:12
31
0

Кремень-2 – Нива В, Локомотив – Тростянец. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 5 октября видеотрансляцию поединков 11-го тура Второй лиги

05 октября 2023, 07:57 | Обновлено 05 октября 2023, 08:12
31
0
Кремень-2 – Нива В, Локомотив – Тростянец. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Тростянец

5 октября проходят поединки 11-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Вторая лига. 11-й тур, 5 октября

  • 13:00. Кремень-2 – Нива Винница
  • 15:00. Локомотив Киев – Тростянец

Турнирная таблица

13:00. Кремень-2 – Нива Винница

15:00. Локомотив Киев – Тростянец

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Источник Sport.ua
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