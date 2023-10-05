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Украина. Вторая лига05 октября 2023, 07:57 | Обновлено 05 октября 2023, 08:12
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Кремень-2 – Нива В, Локомотив – Тростянец. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 5 октября видеотрансляцию поединков 11-го тура Второй лиги
05 октября 2023, 07:57 | Обновлено 05 октября 2023, 08:12
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5 октября проходят поединки 11-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 11-й тур, 5 октября
- 13:00. Кремень-2 – Нива Винница
- 15:00. Локомотив Киев – Тростянец
Турнирная таблица
13:00. Кремень-2 – Нива Винница
15:00. Локомотив Киев – Тростянец
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