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Лига чемпионов
05 октября 2023, 09:53 | Обновлено 05 октября 2023, 09:57
553
2

ФОТО. Драма и большой фарт. Как Шахтер чудом увез три очка из Антверпена

Смотрите фотогалерею матча 2-го тура Лиги чемпионов

05 октября 2023, 09:53 | Обновлено 05 октября 2023, 09:57
553
2
ФОТО. Драма и большой фарт. Как Шахтер чудом увез три очка из Антверпена
Getty Images/Global Images Ukraine

4 октября в матче 2-го тура Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» на выезде обыграл бельгийский «Антверпен» (3:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

⚽️ Пропустив два гола в первом тайме, горняки переломили ход игры и забили три мяча. Даниил Сикан оформил победный дубль.

🥅 Антверпен не забил пенальти на 90+7 минуте! Тоби Алдервейрелд пробил мимо ворот.

Лига чемпионов 2023/24

Группа H. 2-й тур, 4 октября

Антверпен (Бельгия) – Шахтер (Украина) – 2:3

Голы: Муйя, 3, Баликвиша, 33 – Сикан, 48, 76, Ракицкий, 71

ФОТО. Драма и большой фарт. Как Шахтер чудом увез три очка из Антверпена

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Шахтер Донецк Антверпен Лига чемпионов Антверпен - Шахтер фото фотогалерея
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Болела
Після гри група ультрас «Шахтаря» звернулась до фанатів, які знаходились безпосередньо у Бельгії. Їх обурив той факт, що на стадіоні майорів плакат російською мовою «кроты на выезде».
«Шановні наші «обмежено придатні, велике прохання! Не вішати на стадіонах Європи текстовики ворожою мовою!», - написали у аккаунті Ultras Shakhtar Donetsk Official Page
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PETP0
Не забитий на останній секунді пенальті, гольова і перед гольова від воротаря суперника. Унікальний матч. Ну і ще гол зі штрафного з рикошетом (з моєї точки зору це автогол). Антверпен таки спромігся витягти перемогу Шахтаря.
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