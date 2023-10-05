ФОТО. Драма и большой фарт. Как Шахтер чудом увез три очка из Антверпена

4 октября в матче 2-го тура Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» на выезде обыграл бельгийский «Антверпен» (3:2).

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⚽️ Пропустив два гола в первом тайме, горняки переломили ход игры и забили три мяча. Даниил Сикан оформил победный дубль.

🥅 Антверпен не забил пенальти на 90+7 минуте! Тоби Алдервейрелд пробил мимо ворот.

Лига чемпионов 2023/24

Группа H. 2-й тур, 4 октября

Антверпен (Бельгия) – Шахтер (Украина) – 2:3

Голы: Муйя, 3, Баликвиша, 33 – Сикан, 48, 76, Ракицкий, 71

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