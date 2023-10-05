РИЗНЫК: «Первый тайм Шахтер провалил. В перерыве хорошо побеседовали»

Голкипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык прокомментировал победу над «Антверпеном» (3:2) в матче 2-го тура Лиге чемпионов:

«Мы проигрывали в 2 мяча, но потом собрались. Конечно, соперник играл на своем стадионе перед своими фанами, поэтому мы ожидали, что они сразу пойдут в прессинг, чтобы поскорее забить мяч. Им это удалось, но потом у нам получилось переломить игру.

Первый тайм мы откровенно провалили. Почему? Наверное, повлияла та же концентрация. Не знаю, есть много причин, но хорошо побеседовали друг с другом в перерыве. Удалось показать футбол, в который мы умеем играть.

Раздачи от Степаненко? Конечно, это работа капитана. Он держал кулаки, думаю, это еще один фактор, благодаря чему мы победили. Пропущенные голы? Если честно, еще не проанализировал. Надо смотреть завтра, на днях.

Очень приятно, когда на таких громких трибунах слышны и родные голоса. Очень приятно, что так далеко от нашей страны наши фаны.

Псле первого тайма – это были две разные команды. В первом тоже не могу сказать, какой это был «Шахтер». А во втором уже проявили характер и удалось забить 3 мяча. Мы победили, все радостные, довольны. Положительный результат для нас».