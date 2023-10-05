Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Blikar vs украинские мужики. Заря – фаворит в матче ЛК против Брейдаблика
Лига конференций
05 октября 2023, 02:49 |
31
0

Blikar vs украинские мужики. Заря – фаворит в матче ЛК против Брейдаблика

Поединок состоится 5 октября в 19:45 по Киеву

05 октября 2023, 02:49 |
31
0
Blikar vs украинские мужики. Заря – фаворит в матче ЛК против Брейдаблика
ФК Заря

5 октября состоится матч 2-го тура Лиги конференций между клубами «Брейдаблик» (Исландия) и «Заря» Луганск (Украина).

Поединок пройдет на стадионе «Коупавогюрвеллюр» в Коупавогюре. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Фаворитом этого матча являются «мужики». На победу «Зари» можно поставить с коэффициентом 2.32.

Победа Blikar (или «сверкающих») расценивается в 3.00. Ничья котирует по 3.75.

По теме:
Брейдаблик – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Брейдаблик – Заря
Брейдаблик – Заря. Текстовая трансляция матча
Брейдаблик Заря Луганск Брейдаблик - Заря ставки азарт котировки букмекеров Лига конференций
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Саудовский принц подтвердил планы страны по ЧМ-2034
Футбол | 04 октября 2023, 20:40 5
Саудовский принц подтвердил планы страны по ЧМ-2034
Саудовский принц подтвердил планы страны по ЧМ-2034

Стал известен один из возможных хозяев будущего мундиаля

Педро забил на 90+6. Лацио вырвал победу у Селтика в Шотландии
Футбол | 04 октября 2023, 23:58 0
Педро забил на 90+6. Лацио вырвал победу у Селтика в Шотландии
Педро забил на 90+6. Лацио вырвал победу у Селтика в Шотландии

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу итальянской команды

Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
Футбол | 04.10.2023, 22:10
Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
Легионер Шахтера близок к переходу в Полесье
Футбол | 04.10.2023, 10:19
Легионер Шахтера близок к переходу в Полесье
Легионер Шахтера близок к переходу в Полесье
Топ-матч Трубина в ЛЧ, провал Зинченко и Ко, фиаско волейболистов, гол Нея
Футбол | 04.10.2023, 06:00
Топ-матч Трубина в ЛЧ, провал Зинченко и Ко, фиаско волейболистов, гол Нея
Топ-матч Трубина в ЛЧ, провал Зинченко и Ко, фиаско волейболистов, гол Нея
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик – один из худших среди основы Челси в матче с Фулхэмом
Мудрик – один из худших среди основы Челси в матче с Фулхэмом
03.10.2023, 03:10 1
Футбол
ВИДЕО. Остановить матч? Разговор судьи и VAR в скандальной игре Ливерпуля
ВИДЕО. Остановить матч? Разговор судьи и VAR в скандальной игре Ливерпуля
04.10.2023, 04:37 9
Футбол
Трубин сыграл классно, но один раз не выручил. Интер победил Бенфику
Трубин сыграл классно, но один раз не выручил. Интер победил Бенфику
03.10.2023, 23:55 11
Футбол
Эдди Хирн назвал более громкий бой, чем Усик – Фьюри
Эдди Хирн назвал более громкий бой, чем Усик – Фьюри
03.10.2023, 09:59 10
Бокс
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
03.10.2023, 02:25 2
Футбол
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
03.10.2023, 08:20 22
Футбол
Хайдук перенес матч ради вратаря сборной Украины
Хайдук перенес матч ради вратаря сборной Украины
03.10.2023, 12:55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем