Лига конференций05 октября 2023, 02:49 |
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Blikar vs украинские мужики. Заря – фаворит в матче ЛК против Брейдаблика
Поединок состоится 5 октября в 19:45 по Киеву
05 октября 2023, 02:49 |
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5 октября состоится матч 2-го тура Лиги конференций между клубами «Брейдаблик» (Исландия) и «Заря» Луганск (Украина).
Поединок пройдет на стадионе «Коупавогюрвеллюр» в Коупавогюре. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.
Фаворитом этого матча являются «мужики». На победу «Зари» можно поставить с коэффициентом 2.32.
Победа Blikar (или «сверкающих») расценивается в 3.00. Ничья котирует по 3.75.
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