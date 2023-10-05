Blikar vs украинские мужики. Заря – фаворит в матче ЛК против Брейдаблика

5 октября состоится матч 2-го тура Лиги конференций между клубами «Брейдаблик» (Исландия) и «Заря» Луганск (Украина).

Поединок пройдет на стадионе «Коупавогюрвеллюр» в Коупавогюре. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Фаворитом этого матча являются «мужики». На победу «Зари» можно поставить с коэффициентом 2.32.

Победа Blikar (или «сверкающих») расценивается в 3.00. Ничья котирует по 3.75.