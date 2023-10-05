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Лига чемпионов
05 октября 2023, 01:23 | Обновлено 05 октября 2023, 01:40
114
0

СТЕПАНЕНКО: «Тренер в перерыве сказал пару слов. Был мужской разговор»

Капитан «Шахтера» прокомментировал победу над «Антверпеном» в ЛЧ

05 октября 2023, 01:23 | Обновлено 05 октября 2023, 01:40
114
0
СТЕПАНЕНКО: «Тренер в перерыве сказал пару слов. Был мужской разговор»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Хавбек и капитан «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал победу над «Антверпеном» (3:2) в матче 2-го тура Лиге чемпионов:

«Пенальти на последней минуте? Да, я очень переживал в этот момент. Я не успел среагировать – уже рефлекторно подставлял голову, а от головы – в руки попал мяч. Я всегда перед игрой готовлюсь, что любой удар – руки за спину. Потому что сейчас VAR, все видно. А в этом моменте просто не успел среагировать. Был такой удар сильный. Там 100% пенальти. Слава Богу, что удача нам повернулась лицом. Потому что так отработали второй тайм, заслужили победу.

Первый тайм? Где-то у нас сейчас такие ошибки. Те 5 голов, которые мы пропустили в ЛЧ – это после грубых наших ошибок. Если такие моменты, то следует играть не так красиво, как надежно. Полагаю, для нас это может быть переломный момент. Где мы не можем найти нашу игру. Такие игры дают эмоциональный толчок.

В перерыве немного поговорили. Главный тренер сказал пару слов. Во-первых – о мотивации, что так не играют в Лиге чемпионов. И об ошибках. Футболисты между собой побеседовали. Пришлось пару слов сказать. Считаю, в команде иногда должен быть мужской разговор. Чтобы ты не ходил и обижался на кого-нибудь, а сказал. Думаю, все сообразили. Во втором тайме играли как команда, это понравилось.

Будущее тренера? Всегда, когда нет результата, ходят какие-то разговоры. Это вопрос не ко мне. Есть руководство клуба, они должны решить. Я считаю, ты должен играть за свой клуб, эмблему, команду. Показывать то, что от тебя требует тренер. А там уже будет решать руководство.

За мое время в «Шахтере» сменилось много тренеров. Говорю молодым ребятам: ты играй за себя, за свою семью, команду и страну. Должен выйти из поля и сказать, что сделал все, что мог. Что будет потом – не твои вопросы. Ты можешь только отвечать за свои действия и поступки. Другое тебя не касается.

Мы делаем одно дело. На поле важно, чтобы были подсказки. Иногда даже «пихатник». Если кто-то не отвечает тому, что мы договариваемся, это может привести к пропущенному голу. Там уже без разницы: кто, что и как. Все под руку попадают. Приходится иногда и кричать».

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Шахтер Донецк Антверпен Лига чемпионов Антверпен - Шахтер Тарас Степаненко
Источник Трибуна
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